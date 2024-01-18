Глобальное потепление может лишить бабочек пятен

Ученые из Эксетерского университета Великобритании выяснили, что температурная разница на поздних этапах личиночного развития или раннего окукливания меняет количество пятен на задних крыльях бабочек Maniola jurtina. Об этом пишет The Guardian.

Эволюционно у бабочек пятна существуют для двух целей: отпугивания хищников и управление половым отбором (количество точек делает особь привлекательнее для спаривания).

Чтобы понять, как окружающая температура влияет на количество пятен у бабочек, биологи проанализировали крылья 4742 особей британского подвида M. jurtina insularis. Затем исследователи определили шкалу, по которой оценивали самок: отметили десять позиций, где могут находиться точки. Для большей точности проверкой занимался один наблюдатель.

Далее ученые сопоставили данные о ежедневной температуре за сезон полетов бабочек с периодом их раннего окукливания.

Результаты исследования показали, что более высокая температура меняет количество пятен бабочек. Так, у самок, растущих при 11, точек было шесть, а у экземпляров, развивающихся при 15 — всего три.

Специалисты считают, что летнее потепление сделает бабочек менее пятнистыми по всей Великобритании.

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Анна Морозова