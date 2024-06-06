Глиняную фигурку козы, сделанную королем Карлом, продали за 11 тысяч фунтов

Интерес нынешнего короля к искусству широко известен — Карл любит рисовать, и про его увлечение живописью 10 лет назад даже был снят документальный фильм «Королевская палитра». В прошлом году две его картины были проданы почти за 60 тысяч — хотя это тоже были детские семейные рисунки, а не та живопись, о которой рассказывается в фильме.