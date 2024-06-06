Глиняную фигурку козы, сделанную королем Карлом, продали за 11 тысяч фунтов

Любительские поделки редко продаются на аукционах, но если автор фигурки — нынешний король Великобритании, найти покупателя несложно.
Принц Чарльз слепил эту козу, похожую на дымковскую игрушку, 55 лет назад, когда учился в Кэмбридже, в рамках студенческого проекта.
Недавно фигурку выставили на аукцион — и купили за 11 тысяч фунтов. Поделка — единственная глиняная фигурка, сделанная королевской особой (тем более королем, который правит прямо сейчас).
Фигурку выставил на продажу пенсионер, в прошлом плотник. Ему коза досталась от тети, которая работала кухаркой президента Куинз-колледжа в Кэмбридже. Вероятно, ей фигурку подарил сам принц — хотя журналист газеты The Guardian, сообщившей о продаже, допускает, что она просто присвоила статуэтку.
Интерес нынешнего короля к искусству широко известен — Карл любит рисовать, и про его увлечение живописью 10 лет назад даже был снят документальный фильм «Королевская палитра». В прошлом году две его картины были проданы почти за 60 тысяч — хотя это тоже были детские семейные рисунки, а не та живопись, о которой рассказывается в фильме.
Последнее время многие новости вокруг короля Карла связаны с искусством: не так давно в сети активно обсуждали его портрет, который удивил очень многих.
Георгий Мазуркевич