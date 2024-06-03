Глазные клещи: кто живет на наших ресницах?

У большинства из нас на лице и ресницах живут микроскопические насекомые — клещи демодекс (Demodex). Это крошечные, полупрозрачные существа сигарообразной формы с восемью лапками и ртом, которые питаются омертвевшими клетками кожи и жиром. Но переживать особенно не стоит, ведь они настолько маленькие, что несколько клещей может уместиться на булавочной головке. А мы, к слову, можем никогда и не узнать, что они у нас действительно есть.
У людей встречаются преимущественно два вида таких клещей: Demodex folliculorum, представители которого обитают в волосяных фолликулах, и Demodex brevis, распространенный преимущественно на участках кожи с сальными железами.
Обычно «заражаются» клещами еще в детстве при физическом контакте с кожей носителя. С возрастом риск появления демодексов только повышается. Так, согласно исследованию, к 72 годам почти 95% людей имеют кожных клещей на лице и ресницах.
Исследования показывают, что наша иммунная система обычно контролирует их, но иногда они могут вызывать такие неприятные симптомы, как покраснение, жжение и проблемы со зрением. Однако, по словам экспертов, когда возникают проблемы, с клещами можно справиться с помощью простых методов лечения: специальных скрабов, салфеток с маслом чайного дерева или лекарственных препаратов (в крайних случаях).
Тем временем действительно опасные клещи-монстры из Африки распространяются по Европе.
Кристина Корчанова