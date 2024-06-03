Глазные клещи: кто живет на наших ресницах?

У большинства из нас на лице и ресницах живут микроскопические насекомые — клещи демодекс (Demodex). Это крошечные, полупрозрачные существа сигарообразной формы с восемью лапками и ртом, которые питаются омертвевшими клетками кожи и жиром. Но переживать особенно не стоит, ведь они настолько маленькие, что несколько клещей может уместиться на булавочной головке. А мы, к слову, можем никогда и не узнать, что они у нас действительно есть.