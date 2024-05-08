Глава «Роскосмоса» предложил доверять словам Маска об инопланетянах

В 2020 году Маск заявил, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026 году. В случае везения компания сделает это за четыре года, добавил он. Кроме того, к 2050 году предприниматель планирует отправить на Марс 1 млн человек. Позднее Маск заявлял, что покорение Марса необходимо для выживания человечества.