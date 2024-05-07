Маск предположил, сколько времени нужно для колонизации галактики

«Если физики правы, Вселенной 13,8 миллиарда лет, Земле 4,5 миллиарда лет. Даже если цивилизация бы существовала миллион лет, от 13,8 миллиарда — это три цифры после запятой. Это подводит нас к вопросу: где инопланетяне? Многие думают, что они среди нас. Многие люди, которые думают, что среди нас инопланетяне, при этом не считают, что мы были на Луне», — сказал Маск.