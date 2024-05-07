Маск предположил, сколько времени нужно для колонизации галактики

«Если бы мы продержались как цивилизация 1 миллион лет, было бы невероятно, мы были бы в каждой части галактики», — сказал Маск на мероприятии института Милкена.
Если считать от первых свидетельств появления письменности, человеческой цивилизации 5,5 тысяч лет, отметил Маск, эти оценки заставляют задуматься о существовании инопланетян.
«Если физики правы, Вселенной 13,8 миллиарда лет, Земле 4,5 миллиарда лет. Даже если цивилизация бы существовала миллион лет, от 13,8 миллиарда — это три цифры после запятой. Это подводит нас к вопросу: где инопланетяне? Многие думают, что они среди нас. Многие люди, которые думают, что среди нас инопланетяне, при этом не считают, что мы были на Луне», — сказал Маск.
По его словам, в ходе исследования космоса человечество может найти «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации».
Доказательств существования инопланетян Маск не видит, ни один спутник его космической компании не маневрировал от НЛО, сказал миллиардер.
«Вообще-то, это причина для беспокойства. Если бы была во Млечном пути цивилизация, которая продержалась бы миллион лет, она бы легко колонизировала галактику. Но этого не сделано. Почему? Ответ, мне кажется, в том, что цивилизация случайна и редка. И мы должны думать о человеческой цивилизации как о маленькой свече в окружающей тьме», — сказал он.