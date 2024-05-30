Гитару Джона Леннона продали на аукционе за 2,9 миллионов долларов

12-струнную электрогитару Hootenanny, на которой Джон Леннон играл в альбоме Help! и одноименном фильме, никто не видел и не использовал уже полвека.
На днях гитару продали на аукционе за 2,9 млн долларов — это новый мировой рекорд цены за гитару, принадлежавшую «битлам». Инструментом когда-то владел шотландский гитарист Гордон Уоллер, игравший в дуэте Peter and Gordon, который подарил его менеджерам группы.
Спустя много лет гитару обнаружили при переезде владельцы дома в британской глубинке, и выставили инструмент на аукцион, предложив цену между 600 тыс. и 800 тыс. фунтов стерлингов.
Гитару купили в среду в Хард Рок Кафе в Нью-Йорке. Дэвид Гудман, генеральный директор аукционного дома Julien’s, сообщил газете The Guardian, что поставить новый рекорд в такой номинации — огромная честь.
Эта гитара — не только часть истории музыки, но и символ неувядающего наследия Джона Леннона.
Гитара изготовлена баварской фирмой Framus в начале 1960-х. Ее также можно увидеть в фильме «На помощь!» по мотивам альбома, в сцене, где музыканты играют песню You’ve Got to Hide Your Love Away. Во время записи альбома ее использовали на таких песнях, как It’s Only Love, I've Just Seen a Face, Girl и Norwegian Wood.
Даррен Джулиен, сооснователь аукционного дома, сообщил, что специально съездил в дом, где обнаружили гитару, чтобы удостовериться, что она хранится в родном чехле, который стал частью сделки. Подлинность инструмента также подтвердили историки группы Beatles Энди Бабюк и Дэнни Беннетт.
В 2015 году в Julien’s уже продавали гитару, принадлежавшую Леннону: акустическую J-160E Gibson, которую у него украли и перепродали музыканту в конце 1960-х — тогда она ушла с молотка за 2,4 млн долларов. А вот барабаны Ринго Старра тот же аукционный дом продал за 2,2 млн — чуть дешевле.
Если вас удивляют цены за простые предметы, вот пример еще поразительнее: в Новой Зеландии за 46 тысяч местных долларов продали одно птичье перо.
Георгий Мазуркевич