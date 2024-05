Гитару Джона Леннона продали на аукционе за 2,9 миллионов долларов

Гитара изготовлена баварской фирмой Framus в начале 1960-х. Ее также можно увидеть в фильме «На помощь!» по мотивам альбома, в сцене, где музыканты играют песню You’ve Got to Hide Your Love Away. Во время записи альбома ее использовали на таких песнях, как It’s Only Love, I've Just Seen a Face, Girl и Norwegian Wood.