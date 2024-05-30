Гитару Джона Леннона продали на аукционе за 2,9 миллионов долларов

В 2015 году в Julien’s уже продавали гитару, принадлежавшую Леннону: акустическую J-160E Gibson, которую у него украли и перепродали музыканту в конце 1960-х — тогда она ушла с молотка за 2,4 млн долларов. А вот барабаны Ринго Старра тот же аукционный дом продал за 2,2 млн — чуть дешевле.