Гигантские небоскребы смогут вырабатывать электричество

Впрочем, от безудержного оптимизма сами авторы тоже предостерегают: экспериментальные модели, которые уже подтвердили свою эффективность, были меньше по размеру и рассчитаны всего лишь на мощность 25 МВт/100 МВтч. Еще для постройки супернебоскреба нужно решить множество логистических задач, найти достаточно крепкий участок земли, который выдержит такое здание, просчитать затраты на производство и распланировать дальнейшее поддержание его в рабочем состоянии. К тому же, если гравитационный генератор займет больше половины площади самого здания, в нем почти не останется места для жильцов, и тогда проект получится бессмысленным.