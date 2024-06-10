Гигантские небоскребы смогут вырабатывать электричество

Небоскребы уже не являются необходимостью для крупных корпораций, но их образ продолжает будоражить воображение инвесторов и застройщиков, а благодаря новому изобретению огромные здания даже могут оказаться экономически выгодными.
Компания Energy Vault Holdings и архитетурное бюро Skidmore, Owings & Merrill представили проект здания высотой в один километр с энергогенераторами, которые будут получать электричество за счет гравитации.
Концепция звучит неправдоподобно, но авторы уверяют: все работает точно по законам физики. Центр здания будет полым, там будет закреплен огромный груз.
С помощью внешнего источника электричества груз поднимут на самый верх — а затем отпустят и соберут электроэнергию, которую груз выработает за счет падения. Предполагается, что производить энергии при падении он будет больше, чем нужно, чтобы поднять его назад. Таким образом небоскреб будет питать себя и окружающую территорию.
Авторы проекта утверждают, что разработанные ими батареи способны хранить гигаватты электроэнергии и уже через несколько лет компенсируют свой «углеродный след». В качестве аналога авторы разработали второй вариант небоскреба с встроенной мини-дамбой — турбинами, которые будут вырабатывать электричество за счет потока воды.
В обоих вариантах при строительстве будут использоваться только эко-материалы, а мусор, который будут производить жители башни, будет перерабатываться на месте — компания называет свой проект важным шагом на пути к полностью экологичной жизни.
Впрочем, от безудержного оптимизма сами авторы тоже предостерегают: экспериментальные модели, которые уже подтвердили свою эффективность, были меньше по размеру и рассчитаны всего лишь на мощность 25 МВт/100 МВтч. Еще для постройки супернебоскреба нужно решить множество логистических задач, найти достаточно крепкий участок земли, который выдержит такое здание, просчитать затраты на производство и распланировать дальнейшее поддержание его в рабочем состоянии. К тому же, если гравитационный генератор займет больше половины площади самого здания, в нем почти не останется места для жильцов, и тогда проект получится бессмысленным.
Впрочем, сами по себе высокие здания архитектурное бюро уже строило — на его счету Бурдж-Халифа в Дубае, Уиллис-Тауэр в Чикаго, Финансовый центр CTF в Тяньцзине и Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке. Правда, все эти здания были просто высокими — а новый проект авторы надеются сделать еще и полезным.
Кстати, самая высокая в мире жилая башня с часами появится в Дубае. Проект планируют закончить к 2027 году.
Георгий Мазуркевич