Где в Москве поплавать под открытым небом в 2024 году

В столице открылись бассейны на 18 разных площадках, об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы (1). В течение летнего сезона их станет еще больше. Воду в них будут очищать через специальные фильтры и при необходимости подогревать. В некоторых районах столицы также можно найти места для отдыха с детьми: там их ждут бассейны поменьше. Посетить их могут гости от трех до 14 лет в сопровождении взрослых.