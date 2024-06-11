Где в Москве поплавать под открытым небом в 2024 году

Бассейны будут открыты для посещения все лето, так что каждый желающий сможет прийти сюда отдохнуть и поплавать. Стоимость входного билета — 750 рублей в будний день.
В столице открылись бассейны на 18 разных площадках, об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы (1). В течение летнего сезона их станет еще больше. Воду в них будут очищать через специальные фильтры и при необходимости подогревать. В некоторых районах столицы также можно найти места для отдыха с детьми: там их ждут бассейны поменьше. Посетить их могут гости от трех до 14 лет в сопровождении взрослых.
На каждой площадке для посетителей предусмотрены напитки, еда и ячейки для хранения вещей. Также есть дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно: аренда полотенец, тапочки и нарукавники. Еще каждый посетитель может воспользоваться раздевалками, душем и санузлом. У бассейнов дежурят спасатели и скорая помощь.
Городские бассейны будут работать каждый день. Для выбора зоны отдыха необходимо забронировать место на сайте mos.ru. Предварительная запись обязательна: это поможет каждому желающему посетить бассейн и избежать очередей. При входе на территорию необходимо предъявить бронь, оплатить билет и согласиться с правилами посещения. Также необходимо иметь документы детей и их сопровождающих.
Список источников
1. Официальный сайт Мэра Москвы. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева