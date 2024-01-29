Где надо жить, чтобы стать долгожителем

Несмотря на то, что продолжительность жизни людей с начала XX века увеличилась вдвое, врачи отмечают огромное количество людей, страдающих от хронических заболеваний. Так или иначе человечеству все еще непросто достичь планки среднего возраста хотя бы в 90 лет. Идеального «рецепта» долголетия не существует, но есть несколько факторов, которые могут на него повлиять.

Так одно из исследований ученых из Италии, опубликованное в 2004 году, выявило «синюю зону» (центрально-восточные горные районы Сардинии), где проживало большее долгожителей — многие достигали 100-летнего возраста. Сотрудники Университета Англии Раскин в статье для The Conversation отмечают, что с тех пор эта территория расширилась. Теперь к ней относятся Икария (Греция), Окинава (Япония), Никойя (Коста-Рика) и Лома Линда (США).

Люди, живущие в этих местах, имеют сходные черты: имеют амбиции, тесно взаимодействуют с людьми в своем сообществе, предпочитают здоровую пищу, стараются сохранить низкий уровень стресса, ежедневно выполняют физические нагрузки и т. д. Их долголетие также может быть связано с окружающей средой. Также исследования показывают, что генетика может сыграть роль в 20−25% случаев рекордсменов по продолжительности жизни.

Общих параметров рациона жителей «синей зоны» нет, отмечается только, что он богат растительной пищей. Многие употребляют в пищу местные фрукты и овощи, едят небольшое количество белка (мяса, рыбы и сыров), предпочитают растительному маслу оливковое, из напитков предпочитают чай и вино (умеренно). Все эти продукты содержат мощные антиоксиданты, защищающие клетки от старения.

При этом еда обычно домашняя, свежеприготовленная. Также традиционные диеты «синей зоны» не содержат ультраобработанных продуктов, фаст-фуда или сладких напитков, а 80% рациона людей состоит из низкокалорийной пищи. Стоит отметить, что натуральные цельные продукты связаны с более низким риском хронических заболеваний и способны поддерживать более разнообразный микробиом кишечника, что также связано со здоровым старением.

Недавно был раскрыт секрет долголетия женщины, прожившей более 119 лет. За всю жизнь она лишь раз попала в больницу с тяжелым заболеванием.

Олеся Маевская