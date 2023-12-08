Назван секрет долголетия женщины, прожившей более 119 лет

LongeviQuest, организация, которая проверяет возраст старейших людей в мире, заявила, что в этом году сразу четыре человека достигли возраста 110 лет. В этот список включена старейшая жительница Японии Канэ Танаки, которая умерла 19 апреля 2022 года, прожив 119 лет 107 дней.

Юми Ямамото, президент LongeviQuest, рассказала, что большинство долгожителей и сверхдолгожителей, как правило, продолжали вести один и тот же образ жизни в течение длительных периодов времени. То есть секрет к многолетию — стабильность.

Однако Танаки была также присуща такая черта как умеренность, пишет Independent. Так, долгожительница любила газировку, но употребляла ее в той мере, в какой она не могла навредить здоровью.

«У японцев сбалансированное питание, они не едят и не пьют сверх меры, — отметила Юми Ямамото. — Долгожители практикуют “хара хати бу” — систему питания, которая предписывает насыщаться не более чем на 80%». Также, по словам президента LongeviQuest, японские долгожители много двигаются.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Всю жизнь она проработала продавцом рисовых лепешек. В 103 года ей удалили раковую опухоль, и больше у нее не было серьезных заболеваний.

Последние 17 лет жизни пенсионерка провела в доме престарелых. В сентябре 2020 года Канэ Танаку признали старейшей жительницей Японии в истории.

Недавно один из самых пожилых жителей Великобритании, 107-летний Леонард Хоус, назвал секретом своего долголетия особые завтраки.

Олеся Маевская