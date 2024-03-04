Гайд по манипуляциям: как понравиться окружающим

Некоторые люди обладают невероятным очарованием и талантом заговорить кого угодно. Такие личности способны вернуть товар без чека, с проницанием отнестись к незнакомцу и разрешить, кажется, любой конфликт. Редакция The Guardian собрала советы самых убедительных людей о том, как понравиться всем вокруг.