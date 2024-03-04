Гайд по манипуляциям: как понравиться окружающим

Некоторые люди обладают невероятным очарованием и талантом заговорить кого угодно. Такие личности способны вернуть товар без чека, с проницанием отнестись к незнакомцу и разрешить, кажется, любой конфликт. Редакция The Guardian собрала советы самых убедительных людей о том, как понравиться всем вокруг.
Льстите собеседникам и хвалите их.
Дэн Джексон, теле- и радиопродюсер с 20-летним стажем отмечает, что он всегда узнает мнение своих гостей, спрашивает об их опыте и подчеркивает, что именно их комментарий в беседе — решающий.
Наладьте взаимопонимание и никогда не нарушайте обещания.
Сюзанна Уильямс, переговорщик в делах по похищениям говорит, что важно не только установить связь, но и не допускать утрату доверия. Активное слушание и зрительный контакт является ключом к установлению взаимопонимания.
Будьте искренними.
Эмма Серлин, основатель консалтинговой компании London Speech Workshop, говорит, что искусство убеждения зависит от искренности. Если вам необходимо чего-то добиться от человека, постарайтесь быть вежливыми и внимательными к ним, но при этом честными.
Выбирайте слова с умом.
Прии Чаудхари, менеджер по работе с талантами, которая в основном представляет интернет-знаменитостей, говорит, что очень важно проявлять деликатность. В особенности, если от собеседника зависят ваши общие карьерные и личные успехи.
Будьте открыты к диалогу.
И речь идет не только об изучении собеседника. Будьте готовы задавать вопросы, вступать в дискуссию, менять свою точку зрения, говорит Уильямс, чтобы диалог не выглядел, как допрос. Лучше не поднимать вопросы религии, политики, здоровья и смерти.
Будьте готовы к компромиссу.
Порой, отмечает Уильямс, это означает, что нужно будет выступить в качестве медиатора между двумя сторонами, уладить конфликт и решить какую-то проблему, которая не предполагает самый выгодный для вас вариант.
Выровняйте дисбаланс сил.
Независимо от того, с кем из коллег или начальства вы говорите, старайтесь эмоционально быть на равных. Это добавит гармонии в психологический фон беседы и в случае недопонимания смягчит острые углы.
Расскажи хорошую историю.
Элдин Хаса, бизнес-тренер, интересующийся нейробиологией, говорит, что даже самую сложную бизнес-презентацию или научную идею лучше рассказать простыми словами, через понятную большинству историю. Сложные детали можно всегда добавить попозже, а расположить к себе людей второй раз будет сложнее.
Адаптируйте свое поведение.
Хаса отметил одну вещь: постоянное применение одних и тех же методов — это путь к катастрофе. По его словам, чтобы точно отвечать запросам своей аудитории или собеседников, нужно быть гибким.
Порой, к слову, найти общий язык бывает непросто. Недавно психолог поделился золотыми правилами о том, как общаться с людьми, у которых непростой характер.
Олеся Маевская