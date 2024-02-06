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Как правильно общаться с людьми, у кого вредный и трудный характер: 5 золотых правил от психолога

Как не поддаваться на манипуляции и не выходить из себя, общаясь с противной и вредной личностью? Оказывается, есть несколько несложных техник, которые помогут вам не потерять последние нервные клетки. Как вести себя с людьми с трудным характером, узнал Life.ru.
Источник: Freepik

Найти общий язык с приятным человеком обычно не составляет большого труда, чего не скажешь о тех, общение с кем не всегда доставляет удовольствие, а поддерживать контакт так или иначе нужно. Умение общаться с трудными людьми — очень важный навык, который позволит не только сохранить ваше внутреннее спокойствие, но и отстоять свою позицию. Какие способы помогут вам выстраивать правильные отношения с непростыми людьми, сейчас разберём.

1. Настрой и подготовка.

Подготовка к встрече, особенно если вы наслышаны о непростом характере собеседника, очень важна. Задайте себе правильный настрой, займите то положение, которое для вас будет наиболее комфортным. Избегайте положения сидя, где оппонент с вами общается сверху вниз.

Говорите только те факты, в которых уверены, и придерживайтесь темы, ради которой вы вступали в диалог.

2. Оставайтесь невозмутимыми.

И эмоционально холодными. «Ваши эмоции или бурная реакция — способ взять под контроль ситуацию и использовать её так, как выгодно собеседнику», — рассказывает Life.ru кандидат психологических наук Елена Ярикова. Эксперт говорит, что большинство конфликтов провоцируются именно с целью вывести оппонента из состояния равновесия. Здесь стоит проявить самообладание и не поддаваться эмоциям. Когда вы уверены в себе, не оправдываетесь, не защищаетесь, а чётко следуете своей позиции, это позволяет вам контролировать ситуацию, а «обидчику» подстроиться под ваши правила игры.

3. Поиск конструктивного решения, а не ссора.

По словам психолога, с трудными людьми разговор нередко перерастает в конфликт или обвинения. Беседа из конструктивного русла постепенно переходит в выяснение отношений, чего не стоит допускать. Необходимо изначально настроиться на поиск решения и пропускать всё лишнее мимо ушей. Это поможет не поссориться во время разговора и дать понять собеседнику, что решение вопроса для вас важнее, чем разборки.

4. Зеркальте.

Разговаривать на языке собеседника — очень действенный инструмент.

Елена Ярикова
Кандидат психологических наук

Нередко трудный собеседник задаёт тон беседе: настроением, тоном, манерой общения. Попробуйте уловить его настрой и подстроиться. В большинстве случаев это помогает избежать манипуляций и добиться равенства между собеседниками.

5. Пресекайте манипуляции.

Агрессивные люди в общении часто используют слова-конфликтогены, манипуляции или обвинения. Если допустить такое обращение в свой адрес, то это уже делает собеседника «выше», чем вы, а значит, он будет владеть ситуацией.

«Следует сразу пресекать любые манипулятивные инструменты. Спокойно и невозмутимо. “Мне не нравится, когда со мной так разговаривают”, “Мы можем позже продолжить разговор, когда вы будете готовы к конструктивному диалогу”», — подсказывает правильное решение эксперт.