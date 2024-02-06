Как правильно общаться с людьми, у кого вредный и трудный характер: 5 золотых правил от психолога

Найти общий язык с приятным человеком обычно не составляет большого труда, чего не скажешь о тех, общение с кем не всегда доставляет удовольствие, а поддерживать контакт так или иначе нужно. Умение общаться с трудными людьми — очень важный навык, который позволит не только сохранить ваше внутреннее спокойствие, но и отстоять свою позицию. Какие способы помогут вам выстраивать правильные отношения с непростыми людьми, сейчас разберём.