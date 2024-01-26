Фотограф запечатлел редкую зеленую вспышку в ночном небе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260292&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Сети появились кадры, на которых отчетливо видно мерцающую зеленым светом Венеру в ночном небе над Швецией. Подобные зеленые вспышки иногда исходят от Солнца. Их можно видеть во время того, как светило поднимается над океаническим горизонтом. Об этом пишет LiveScience.

Видимый свет состоит из цветных лучей разной длины волны, которые в совокупности образуют белый цвет. Когда солнечный свет проходит через атмосферу Земли, он преломляется молекулами газа. Этот процесс происходит постоянно: например, небо днем голубое, потому что синие волны рассеиваются сильнее, чем остальные.

При условии ясного неба свет от Солнца и планет может полностью разделиться. Более короткие волны цветов, таких как фиолетовый и синий, рассеиваются сильнее всего, в то время как длинные оранжевые, желтые и красные легче поглощаются молекулами в атмосфере.

В результате зеленые волны средней длины иногда являются единственными цветами, которые достигают наблюдателя. Однако для того, чтобы это произошло, угол должен быть подходящим. Именно поэтому наблюдателю явление кажется только кратковременной вспышкой.

На кадрах, появившихся в Сети, от Венеры исходят лучи самого заметного цвета — зеленого. Однако если присмотреться, можно заметить также мерцающий красный, оранжевый и синий. Эффект явления усилила низкая температура воздуха в Швеции. Благодаря холодной погоде вокруг объектов также могут образовываться радужные облака или световые ореолы.

Ранее астронавт на МКС сделал снимок редкого атмосферного явления.