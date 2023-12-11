Астронавт на МКС сделал снимок редкого атмосферного явления

Журнал Universe magazine сообщает, что астронавту Европейского космического агентства (ESA) Андреасу Могенсену удалось запечатлеть редкое атмосферное явление, известное как красный спрайт, которое представляет собой одну из форм временных светящихся событий (Transient Luminous Events или TLE) и появилось на высоте от 40 до 80 километров над земной поверхностью.

Красные спрайты возникают в результате мощных молний в грозовых облаках и представляют собой светящиеся колонны, штрихи или капли разнообразных цветов. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур. Снимок был сделан в рамках эксперимента Thor-Davis — это исследовательский проект, осуществляемый на МКС с целью изучения штормов и атмосферных явлений в верхних слоях атмосферы.

Фотография Андреаса Могенсена вызвала большой интерес в научном сообществе. Снимок предоставил детальное представление о структуре и динамике красного спрайта, которую ранее было сложно наблюдать и изучать с Земли. Он также позволил получить новые данные о световых явлениях в верхних слоях атмосферы и внесл вклад в понимание электрических разрядов и их роли в атмосферных процессах.

Ранее астронавт поделился фотографией северного сияния. На фото Земля будто покрыта мерцающей зеленой дымкой.

Олеся Маевская