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Фотограф сделал невероятный снимок с оптической иллюзией

Он активно набирает просмотры.

Источник: © Rob Hoeijmakers

Нидерландский фотограф Роб Хоймейкерс сделал необычный снимок. Его опубликовал Naked Science.

Фото было сделано неподалеку от Амстердама. Во время прогулки Хоймейкерс запечатлел красивый пейзаж с каналом и дорогой.

Снимок он сделал на iPhone 12 mini. Фотограф настроил его, выбрав правильный ракурс, и запечатлел идеальное разделение между разными составляющими. Создается ощущение, будто Хоймейкерс соединил несколько снимков в один, но на самом деле это все одно изображение.

Он опубликовал свое творение в социальных сетях, где оно привлекло внимание пользователей.

Кстати, ранее был объявлен конкурс на самое красивое фото с дрона. В конце мая жюри объявило номинантов. Посмотреть их фото можно здесь.

Айгуль Сабитова