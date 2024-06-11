Фотограф сделал невероятный снимок с оптической иллюзией

Нидерландский фотограф Роб Хоймейкерс сделал необычный снимок. Его опубликовал Naked Science.
Фото было сделано неподалеку от Амстердама. Во время прогулки Хоймейкерс запечатлел красивый пейзаж с каналом и дорогой.
Снимок он сделал на iPhone 12 mini. Фотограф настроил его, выбрав правильный ракурс, и запечатлел идеальное разделение между разными составляющими. Создается ощущение, будто Хоймейкерс соединил несколько снимков в один, но на самом деле это все одно изображение.
Он опубликовал свое творение в социальных сетях, где оно привлекло внимание пользователей.
Кстати, ранее был объявлен конкурс на самое красивое фото с дрона. В конце мая жюри объявило номинантов. Посмотреть их фото можно здесь.
Айгуль Сабитова