Фотограф сделал невероятный снимок с оптической иллюзией

Снимок он сделал на iPhone 12 mini. Фотограф настроил его, выбрав правильный ракурс, и запечатлел идеальное разделение между разными составляющими. Создается ощущение, будто Хоймейкерс соединил несколько снимков в один, но на самом деле это все одно изображение.