Физкультминутка: «открыт» метод профилактики усталости

По словам профессора психологии из Университета штата Огайо Скотта М. Хейса, человек не может оставаться сосредоточенным на одном задании в течение 80 минут, не отвлекаясь на что-то постороннее и не теряя внимание. Чтобы исправить эту проблему, ученый предложил сделать небольшой перерыв для занятий физкультурой.
Те, кто застал советские времена, наверняка помнят, что такие физкультминутки проводились в школах и на предприятиях. Делалось это для снятия усталости и предупреждения проблем со здоровьем у работников и учеников. Подобные паузы длились от двух до десяти минут и включали такие упражнения, как наклоны головы, повороты корпуса и ходьбу на месте.
Однако Хейс утверждает, что на изобретение нового метода его вдохновила не советская практика, а исследование коллег, которое показало эффективность физических упражнений во время одной из видеолекций.
Хейс решил проверить этот метод на своих 223 студентах. Они во время 80-минутных лекций два раза по пять минут выполняли физические упражнения. Эксперимент длился один семестр. Испытуемые сами составили список упражнений, в который вошли прыжки, жимы с рюкзаком и растяжки.
Затем добровольцы предоставили преподавателю анонимную обратную связь. Все испытуемые позитивно отзывались о физкультурных паузах и отмечали, что они помогали улучшить внимание и мотивацию, а также делали лекции интереснее. Также студенты говорили, что они хотели бы увеличить количество лекций с физкультминутками.
Такие короткие физические нагрузки могут быть полезны для людей, ведущих сидячий образ жизни, так как он напрямую связан с риском ранней смерти, рассказали ученые.
Анна Морозова