Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Физкультминутка: «открыт» метод профилактики усталости

Профессор США рассказал о действенном методе снятия утомления у студентов.

Источник: РИА "Новости"

По словам профессора психологии из Университета штата Огайо Скотта М. Хейса, человек не может оставаться сосредоточенным на одном задании в течение 80 минут, не отвлекаясь на что-то постороннее и не теряя внимание. Чтобы исправить эту проблему, ученый предложил сделать небольшой перерыв для занятий физкультурой.

Те, кто застал советские времена, наверняка помнят, что такие физкультминутки проводились в школах и на предприятиях. Делалось это для снятия усталости и предупреждения проблем со здоровьем у работников и учеников. Подобные паузы длились от двух до десяти минут и включали такие упражнения, как наклоны головы, повороты корпуса и ходьбу на месте.

Однако Хейс утверждает, что на изобретение нового метода его вдохновила не советская практика, а исследование коллег, которое показало эффективность физических упражнений во время одной из видеолекций.

Хейс решил проверить этот метод на своих 223 студентах. Они во время 80-минутных лекций два раза по пять минут выполняли физические упражнения. Эксперимент длился один семестр. Испытуемые сами составили список упражнений, в который вошли прыжки, жимы с рюкзаком и растяжки.

Затем добровольцы предоставили преподавателю анонимную обратную связь. Все испытуемые позитивно отзывались о физкультурных паузах и отмечали, что они помогали улучшить внимание и мотивацию, а также делали лекции интереснее. Также студенты говорили, что они хотели бы увеличить количество лекций с физкультминутками.

Такие короткие физические нагрузки могут быть полезны для людей, ведущих сидячий образ жизни, так как он напрямую связан с риском ранней смерти, рассказали ученые.

Анна Морозова