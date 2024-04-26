Физкультминутка: «открыт» метод профилактики усталости

Те, кто застал советские времена, наверняка помнят, что такие физкультминутки проводились в школах и на предприятиях. Делалось это для снятия усталости и предупреждения проблем со здоровьем у работников и учеников. Подобные паузы длились от двух до десяти минут и включали такие упражнения, как наклоны головы, повороты корпуса и ходьбу на месте.