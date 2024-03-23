Ученые провели связь между сидячим образом жизни и ранней смертью

В новом исследовании приняли участие более пяти тысяч человек, за которыми наблюдали в течение десяти лет. Результаты опубликованы в журнале JAHA (Американской ассоциации сердца).
Риск ранней смерти
Команда воспользовалась данными исследования «Инициатива по охране здоровья женщин», в котором изучали общее состояние здоровья, сердечно-сосудистой системы и физическую активность 5856 женщин в возрасте от 63 до 99 лет. В течение первых семи дней они носили на бедре акселерометр — прибор, отслеживающий изменения положения тела в пространстве и активность. Затем за состоянием добровольцев наблюдали около десяти лет — с 2012-го по 2022 год. За это время умерли 1733 участниц исследования.
Ученые использовали алгоритм сверточной нейронной сети, которая способна распознавать и анализировать образы, чтобы по данным с мониторов активности оценить количество времени, которое участники сидели. А затем сопоставить их с риском смертности. Согласно анализу данных и расчетам, у участниц, которые сидели 11 и более часов в день, риск ранней смерти был на 57% выше, чем у тех, то сидел менее 9,5 часа в день.
При этом даже наличие умеренных и интенсивных физических упражнений в течение дня не устранило риск смертности. Что согласуется и с результатами предыдущих исследований: в 2019 году спортивные медики из Бедфордширского университета также показали, что увеличение количества физических упражнений не снижает вред от чрезмерного времени сидения и все равно приводит к риску таких заболеваний, как сердечно-сосудистые и диабет второго типа.
Другая похожая работа австралийских коллег показала, что помочь могут 9−10,5 тыс. шагов в день, что снизит риск преждевременной смерти у людей с сидячим образом жизни. Но эксперты отмечают, что эти результаты менее правдоподобны, так как в исследовании участники носили мониторы не на бедре, а на запястье, и не было никакого специального ПО, которое могло бы различить, сидит человек или стоит в состоянии покоя.
Как понять, что вы слишком мало двигаетесь
По результатам нескольких научных работ, включая недавнюю, чрезмерным сидением можно считать нахождение в такой позе от 7 до 11 часов подряд. При этом сидение дольше 30 минут без перерыва уже может приводить к повышению артериального давления и уровню сахара в крови.
Что делать, если работа сидячая?
Авторы нового исследования предлагают использовать любую возможность меньше сидеть. Специалисты отмечают, что тело человека явно не было рассчитано на постоянное сидение, оно создано для движения и «начинает болеть», если этого движения не хватает. Технический прогресс привел к тому, что очень многие современные люди сидят весь рабочий день перед монитором, а вечером дома — снова у экрана компьютера или у телевизора.
Решение проблемы в том, чтобы завести полезную привычку чередовать сидение, стояние, движение: например, периодически вставать и перемещаться между рабочими задачами по офису, во время разговоров по телефону, или завести себе письменный стол типа «сидя-стоя». Дома стоит время от времени вставать хотя бы для того, чтобы поставить чайник, налить себе воды или просто пройтись по квартире. В общем, делать постоянные перерывы. А если забываете, можно ставить напоминания или завести носимые устройства, которые будут сообщать, что вы уже засиделись.