Ученые провели связь между сидячим образом жизни и ранней смертью

Решение проблемы в том, чтобы завести полезную привычку чередовать сидение, стояние, движение: например, периодически вставать и перемещаться между рабочими задачами по офису, во время разговоров по телефону, или завести себе письменный стол типа «сидя-стоя». Дома стоит время от времени вставать хотя бы для того, чтобы поставить чайник, налить себе воды или просто пройтись по квартире. В общем, делать постоянные перерывы. А если забываете, можно ставить напоминания или завести носимые устройства, которые будут сообщать, что вы уже засиделись.