Фастфуд навсегда ухудшает способность запоминать

Специалисты из Южнокалифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) провели эксперимент на мышах и обнаружили, что большое количество жирной и сладкой пищи в рационе в долгосрочной перспективе негативно сказывается на работе памяти. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, and Immunity.
Авторы работы рассказали, что у людей с болезнью Альцгеймера снижен уровень нейромедиатора ацетилхолина, который необходим для памяти, обучения, внимания, возбуждения и непроизвольных движений мышц. Ученые исследовали, как питание влияет на ацетилхолин у мышей, употребляющих жирную и сладкую еду. Также была взята контрольная группа грызунов, у которой рацион не содержал подобных продуктов.
Затем крысам предлагали исследовать новые объекты в разных местах. Через несколько дней ученые создали такую же среду, но добавили один новый предмет.
Грызуны, которые употребили достаточное количество нездоровой пищи, не могли вспомнить, где видели объекты, а крысы, питающиеся правильно, узнавали знакомые предметы.
Специалисты провели аналогию с людьми и пояснили, что употребление фастфуда может привести подростков к последствиям, которые будет трудно устранить в будущем. Дело в том, что мозг развивается, и если какие-то процессы нарушаются из-за нездоровой пищи, съеденной в детстве, то обратить эти изменения будет гораздо труднее, чем если бы они произошли уже во взрослом возрасте.
Согласно результатам, эффект от нездоровой пищи сохранится даже в том случае, если человек начнет писаться правильно. В таком случае помогут только медицинские вмешательства, направленные на восстановление работы памяти.
Однако отказаться от фастфуда сложно, так как он вызывает сильную зависимость. Почему это происходит, рассказала специалист.
Анна Морозова