Фастфуд навсегда ухудшает способность запоминать

Специалисты провели аналогию с людьми и пояснили, что употребление фастфуда может привести подростков к последствиям, которые будет трудно устранить в будущем. Дело в том, что мозг развивается, и если какие-то процессы нарушаются из-за нездоровой пищи, съеденной в детстве, то обратить эти изменения будет гораздо труднее, чем если бы они произошли уже во взрослом возрасте.