Названы продукты, вызывающие пищевую зависимость

К ультра-обработанным относят продукты, произведенные в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. По мнению врача, такой способ приготовления и обработки активирует области мозга, отвечающие за вознаграждение, внимание и память, в большей степени по сравнению с необработанными и минимально обработанными.