«Это энергия». Катя Лель объяснила популярность хита «Мой мармеладный»

Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) заявила, что ее композиция «Мой мармеладный» 2004 года стала популярной у зарубежных пользователей социальных сетей, «потому что Россия — это то, что будет превалировать по всему миру и на что будут держать курс». Артистка поделилась таким мнением в разговоре с РБК Life.

«Это потрясающая, невероятная новость, конечно, для меня, — сказала она. — Я, конечно, благодарна. Хочу поздравить Россию за то, что песня на русском языке вошла в тройку лидеров в мировом чарте. И поздравляю Макса Фадеева, любимого автора этой песни чудесной. Песне 20 лет! Это невероятное чудо. Благодарю каждого, кто с нами, кто верит в нас. Вы не представляете, как важно это для россиян, когда иностранцы из разных стран надевают на себя меховые шапки, произнося русские слова и привлекая к себе внимание русским языком. Это очень важная и нужная формация сегодня в наше время».

Катя Лель добавила, что эта композиция из альбома «Джага-джага», спродюсированного Максимом Фадеевым и выпущенного на лейбле «Монолит Рекордс», «бесспорно, очень хоровая, талантливая» и что она задалась вопросом, почему песня 20-летней давности обрела второе дыхание.

«Я поняла: это все энергия, которая приходит в сознание людей от высших сил. Это время пришло… То, что сегодня происходит в мире, — это все энергия. И мы все очень родственные души между собой», — заключила артистка.

Напомним, что песня «Мой мармеладный» завирусилась в TikTok ранее в ноябре. Зарубежные блогеры стали массово записывать тиктоки, в основном под строчки «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага / Попробуй, у-у, мне это надо, надо». При этом в кадре они одеты в «русском стиле» — в меховые шубы и шапки, а также ставят под видео хештег #slavicgirl, но текст понимают немногие. Некоторые иностранные тиктокеры честно подписывают посты: «Я поняла только “муа-муа”».

Сейчас в TikTok опубликовано 215 тыс. вертикальных роликов с этой музыкой — для сравнения, 16 ноября их количество составляло всего 97 тыс. На днях мы писали, что трек залетел в чарт «50 вирусных трендов» (Viral 50) в мире в музыкальном стриминговом сервисе Spotify и занял четвертую строчку. Сегодня он поднялся уже на третье место.