Хит Кати Лель «Мой мармеладный» покорил зарубежный TikTok
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Хит российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стал трендом у иностранцев и завирусился в TikTok.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Хит российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стал трендом у иностранцев и завирусился в TikTok.
Англоязычные пользователи пытаются повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы, а заодно рассказать о комичных ситуациях из своей жизни.
Сама певица недавно объяснила значение фразы «джага-джага».
«Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. “Джага-джага” — это самое прекрасное, что есть на Земле», — рассказала певица.
Лель также призналась, что изначально не понимала смысл слов в припеве, пока их не растолковал автор хита продюсер Максим Фадеев.
«Я тоже не знала, что такое “джага-джага”. Когда я увидела текст и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил: “Ты не знаешь, что это такое? Это значит “Эй, как дела, все клево””, — рассказала исполнительница.
Трек «Мой мармеладный» вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов.