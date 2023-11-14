Хит Кати Лель «Мой мармеладный» покорил зарубежный TikTok

Англоязычные пользователи пытаются повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы, а заодно рассказать о комичных ситуациях из своей жизни.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pLSnENzfCvc" title="Slavic Song TikTok || Катя Лель - Мой Мармеладный /// Katya Lel' - My Marmalade | Tiktok" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сама певица недавно объяснила значение фразы «джага-джага».

«Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. “Джага-джага” — это самое прекрасное, что есть на Земле», — рассказала певица.

Лель также призналась, что изначально не понимала смысл слов в припеве, пока их не растолковал автор хита продюсер Максим Фадеев.

«Я тоже не знала, что такое “джага-джага”. Когда я увидела текст и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил: “Ты не знаешь, что это такое? Это значит “Эй, как дела, все клево””, — рассказала исполнительница.