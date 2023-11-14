17:59 (мск), источник: © РИА Новости

Хит Кати Лель «Мой мармеладный» покорил зарубежный TikTok

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Хит российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стал трендом у иностранцев и завирусился в TikTok.

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Источник: РИА "Новости"

Англоязычные пользователи пытаются повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы, а заодно рассказать о комичных ситуациях из своей жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сама певица недавно объяснила значение фразы «джага-джага».

«Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. “Джага-джага” — это самое прекрасное, что есть на Земле», — рассказала певица.

Лель также призналась, что изначально не понимала смысл слов в припеве, пока их не растолковал автор хита продюсер Максим Фадеев.

«Я тоже не знала, что такое “джага-джага”. Когда я увидела текст и приехала в Прагу, где жил тогда Макс Фадеев, он спросил: “Ты не знаешь, что это такое? Это значит “Эй, как дела, все клево””, — рассказала исполнительница.

Трек «Мой мармеладный» вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов.

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