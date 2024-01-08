«Естественный кайф»: как кошачья мята меняет сознание животных
Безопасна ли она?
Безопасна ли она?
Владельцы кошек, обеспокоенные тем, что их животному стало скучно жить, предлагают ему кошачью мяту, тимьян, серебристую лозу. Иногда могут использоваться и другие растения, такие как валериана и татарская жимолость. Игрушки, наполненные их листьями или экстрактами, могут вызвать эйфорию у домашних кошек.
Дело в том, что эти растения выделяют химические элементы, отпугивающие или привлекающие определенных насекомых. В группу веществ входит непеталактон — ингредиент, входящий в состав кошачьей мяты и серебристого винограда.
Непеталактон приводит к повышению уровня гормонов хорошего самочувствия у кошек. Поэтому нюханье кошачьей мяты, серебристой лозы и других растений заставляет животных переворачиваться на спину и тереться телом о поверхности. Есть и другие формы поведения, например, тряска головой с лакомством во рту, облизывание, пускание слюны, сокращение и расслабление мышц на спине.
Подобные реакции обычно длятся от нескольких секунд до минут, прежде чем кошки восстанавливаются и возвращаются в сознание после «естественного кайфа».
Несмотря на поведение животных, все подобные предложенные растения не приведут к психическим проблемам, пишет ScienceAlert. Также не будет и зависимости, так как питомец скорее привыкнет к запахам и потеряет чувствительность к ним, следовательно, травы со временем будут оказывать меньшее действие на сознание.
В некоторых случаях (например: переезд, путешествие или проживание животного в семье, где уже есть другие питомцы) применение таких растений может помочь кошке уменьшить страх, тревогу и справиться с дистрессом.
В редакции также отметили, что предложение расслабляющих запахов кошке — это не единственный способ избавить питомца от скуки и разнообразить его жизнь. Также существуют и другие способы, например, периодическая смена игрушек и развлечений или предложение животному предметов, которые оно может царапать (гофрированный картон, когтеточки).
Ранее ученые установили, что привязанность питомца к человеку связана с невротизмом владельца.
Анна Морозова