«Естественный кайф»: как кошачья мята меняет сознание животных

Владельцы кошек, обеспокоенные тем, что их животному стало скучно жить, предлагают ему кошачью мяту, тимьян, серебристую лозу. Иногда могут использоваться и другие растения, такие как валериана и татарская жимолость. Игрушки, наполненные их листьями или экстрактами, могут вызвать эйфорию у домашних кошек.

Дело в том, что эти растения выделяют химические элементы, отпугивающие или привлекающие определенных насекомых. В группу веществ входит непеталактон — ингредиент, входящий в состав кошачьей мяты и серебристого винограда.

Непеталактон приводит к повышению уровня гормонов хорошего самочувствия у кошек. Поэтому нюханье кошачьей мяты, серебристой лозы и других растений заставляет животных переворачиваться на спину и тереться телом о поверхности. Есть и другие формы поведения, например, тряска головой с лакомством во рту, облизывание, пускание слюны, сокращение и расслабление мышц на спине.

Подобные реакции обычно длятся от нескольких секунд до минут, прежде чем кошки восстанавливаются и возвращаются в сознание после «естественного кайфа».

Несмотря на поведение животных, все подобные предложенные растения не приведут к психическим проблемам, пишет ScienceAlert. Также не будет и зависимости, так как питомец скорее привыкнет к запахам и потеряет чувствительность к ним, следовательно, травы со временем будут оказывать меньшее действие на сознание.

В некоторых случаях (например: переезд, путешествие или проживание животного в семье, где уже есть другие питомцы) применение таких растений может помочь кошке уменьшить страх, тревогу и справиться с дистрессом.

В редакции также отметили, что предложение расслабляющих запахов кошке — это не единственный способ избавить питомца от скуки и разнообразить его жизнь. Также существуют и другие способы, например, периодическая смена игрушек и развлечений или предложение животному предметов, которые оно может царапать (гофрированный картон, когтеточки).

Ранее ученые установили, что привязанность питомца к человеку связана с невротизмом владельца.