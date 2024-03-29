Эрмитаж выставил после реставрации картину «Вавилонская башня» Верхахта

На протяжении многих лет «Вавилонская башня» считалась работой неизвестного мастера. Однако в ходе реставрации удалось установить имя ее создателей. Им был фламандский художник Тобиас Верхахт (1561 — 1631), который написал картину при помощи своих современников: Яна Брейгеля Старшего (1568 — 1625), Хендрика де Клерка (ок. 1570 — 1629/1630) и Абеля Гриммера (после 1570 — ок. 1619/1620). В Эрмитаж полотно привезли из Германии после Великой Отечественной войны.