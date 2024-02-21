Пушкинский музей приобрел картину учителя Рубенса «Поклонение волхвов»

Пушкинский музей приобрел картину «Поклонение волхвов» Отто ван Вена (1556−1629) — одного из крупнейших фламандских художников эпохи маньеризма, учителя Питера Пауля Рубенса. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Увидеть работу мастера можно в 10-м зале Главного здания ГМИИ. После завершения реэкспозиции нескольких помещений музея картина займет место рядом с произведениями Рубенса.
«Поклонение волхвов» было создано живописцем в антверпенский период его творчества — около 1600 года. В это время художник пользовался широкой известностью и часто создавал работы по многочисленным заказам монастырей, храмов и гильдий ремесленников. Примерно в этот же период Рубенс обучался в мастерской у своего учителя — с 1594 по 1598 годы.
Обычно Отто ван Вен писал картины малого («кабинетного») формата, однако эта выполненная на дереве работа отличается большими размерами. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что полотно было выполнено по заказу частного лица для домашней капеллы.
Незадолго до этого картину художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь» продали за 92 млн руб. в Москве. Также на аукционе были реализованы «Патриарх Филарет» Ильи Репина (29,5 млн руб.), «Гималаи» Николая Рериха (12 млн руб.), «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» Василия Верещагина (9,5 млн руб.) и авторская копия статуи «Кентавр указующий» Эрнста Неизвестного (6,5 млн руб.).