Пушкинский музей приобрел картину учителя Рубенса «Поклонение волхвов»

«Поклонение волхвов» было создано живописцем в антверпенский период его творчества — около 1600 года. В это время художник пользовался широкой известностью и часто создавал работы по многочисленным заказам монастырей, храмов и гильдий ремесленников. Примерно в этот же период Рубенс обучался в мастерской у своего учителя — с 1594 по 1598 годы.