Эпидемия ярости: современный мир подпитывает агрессию?

Проще всего увидеть, как эмоция переходит в агрессивное поведение, за рулем. Согласно опросам, 6 из 10 водителей сталкиваются с агрессией в свой адрес от других автомобилистов. Причин можно найти несколько. С одной стороны, на дороге очень высокая интенсивность происходящего, и ошибка может повлечь серьезные последствия. С другой, машина ощущается как личное пространство водителя, где он наедине с собой и перестает стесняться в выражениях. Что-то похожее происходит и в интернете, где собеседник не находится в поле зрения, и это мотивирует не стеснять себя в выражениях.