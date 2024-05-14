Эпидемия ярости: современный мир подпитывает агрессию?

В прошлом году 60-летний британец Питер Эбботт накричал на телепродюсера Саманту Айзекс. Он прижался лицом к окну ее автомобиля и агрессивно выкрикивал оскорбления и угрозы, ударяя по стеклу. Все это попало на видео — и оно быстро завирусилось в британских соцсетях. Неделю назад местный суд признал Эбботта виновным в агрессивном поведении, повлекшем моральный ущерб.
Британская газета The Guardian в разборе инцидента задается вопросом, можно ли воспринимать этот выплеск агрессии как симптом настроений в современном обществе.
Психотерапевт Аарон Бэлик полагает, что дело в современных технологиях: с одной стороны, любое наше действие становится заметнее, а с другой — из-за этого мы привыкли не стесняться проявлять эмоции на публике. Другой причиной перемены в поведении он считает рост популярности политиков, которые используют агрессию как инструмент, — к примеру, Дональда Трампа.
Согласно исследованиям общественного мнения Gallup Global Emotions Report, с 2016 года люди стали злее на 23% — многие участники опроса заявили, что испытывают ярость почти каждый день.
Конечно, ярость и злость это одно, а агрессивное поведение и тем более преступные действия — совсем другое. Эбботт, которому теперь грозит тюремный срок, в заключительном слове заявил, что злиться — не преступление. Впрочем, суд этот аргумент не убедил — ведь дело не в эмоции, а в том, как подсудимый ее выразил.
Гнев — это непроизвольная эмоция, которая должна показать собеседнику, что он перешел недопустимую грань. «Но одно дело, когда вы сообщаете о том, что переживаете — и совсем другое, если начинаете кричать и оскорблять человека» — пишет Майкл Фишер, основатель Британской ассоциации по управлению гневом.
Проще всего увидеть, как эмоция переходит в агрессивное поведение, за рулем. Согласно опросам, 6 из 10 водителей сталкиваются с агрессией в свой адрес от других автомобилистов. Причин можно найти несколько. С одной стороны, на дороге очень высокая интенсивность происходящего, и ошибка может повлечь серьезные последствия. С другой, машина ощущается как личное пространство водителя, где он наедине с собой и перестает стесняться в выражениях. Что-то похожее происходит и в интернете, где собеседник не находится в поле зрения, и это мотивирует не стеснять себя в выражениях.
Конечно, сами по себе машины не превращают доктора Джекилла в мистера Хайда — они лишь выявляют агрессию в тех людях, которые уже имеют к ней склонность. По статистике, хуже всего себя сдерживают мужчины от 20 до 40 лет. Майкл Фишер полагает, что люди оскорбляют других на дороге не просто потому, что их кто-то подрезал. Причина лежит куда глубже — в неразрешенных психологических травмах, которые сводят наше поведение к первобытному «бей или беги».
Еще один фактор, который распаляет агрессию за рулем и в соцсетях — мнимая анонимность. Еще в 1969 году в ходе эксперимента Стэнфордский психолог Филипп Зимбардо доказал, что если человек уверен, что жертва его не опознает, он гораздо легче соглашается применить к ней пытки.
Проблема в том, что человек, уверенный в своей анонимности, привыкает быть агрессивным онлайн и непроизвольно переносит это поведение и на остальную часть своей жизни. Хотя на самом деле как раз благодаря интернету и соцсетям, как уже убедился Питер Эбботт, оставаться неузнанным все сложнее. Любая вспышка гнева теперь может быть молниеносно зафиксирована и послужить доказательством в суде.
Как справиться с этой бедой? Курсы управления гневом. Фишер заявляет, что у 88% участников положительные сдвиги наблюдаются уже через полтора года терапии. Два главных принципа, которым учат на подобных курсах: смотреть на картину шире и не принимать ничего на свой счет. Ведь любая вспышка ярости на самом деле связана не с жертвой, а с агрессором, которому следует хорошо подумать и выдохнуть перед тем, как начать диалог.
Ранее психологи из Университета штата Огайо назвали эффективные способы борьбы с гневом.
Георгий Мазуркевич