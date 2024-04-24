Названы эффективные способы борьбы с гневом

Справиться с раздражением не поможет в том числе бег трусцой. Повторяющиеся монотонные действия могут вызвать разочарование, а физическая нагрузка — усилить возбуждение, которое усугубляет агрессию. Не помогут и удары по боксерской груше, езда на велосипеде, битье посуды и крики в подушку, так же усиливающие возбуждение. В то же время занятие спортом с мячом и уроки физкультуры уменьшают гнев, так как групповые занятия вызывают положительные эмоции.