Энтомологи выяснили, как рыжие тараканы расселились по всему миру

Группа энтомологов из Китая, Сингапура, Индии, Европы и других стран решила выяснить, как предки современных рыжих тараканов, или прусаков, распространились по миру и проникли в жилища людей. Исследование экспертов опубликовано в журнале PNAS.
Ученые описали генетическую структуру таракана по геномным маркерам из 281 образца, которые были собраны в 17 странах со всех континентов, кроме Антарктиды. Затем эксперты с помощью демографического моделирования реконструировали маршрут распространения насекомых и определили наиболее вероятные сценарии.
Генетическую информацию выделяли из двух измельченных ног каждого образца (часть отлавливали живьем). ДНК тараканов сравнивали с азиатским тараканом (Blattella germanica), которого считают предком прусаков.
Азиатский вид действительно оказался предковым для рыжего таракана и, по мнению ученых, жил с людьми уже около 2 100 лет назад. Прусак же «стартовал» с территории современной Индии или Мьянмы в двух направлениях.
В сторону запада насекомые отправились приблизительно 1 200 лет назад. Как полагают эксперты, это могло быть связано с развитием торговли и армии исламских халифов. Около 390 лет назад тараканы начали распространяться в сторону востока. Этому могла способствовать колониальная торговля Европы с Юго-Восточной Азией.
Примерно 270 лет назад этот вид тараканов добрался до Европы. Потом, с развитием транспорта, глобальной торговли и возрастающим комфортом жилья (отопление и водопровод), прусаки расселились на территориях, ранее непригодных и недоступных — например, в России или Австралии.
Их успех объясняют двумя факторами. Во-первых, насекомые быстро выработали устойчивость к инсектицидам (примерно к 40 активным веществам). Во-вторых, они разработали социальную стратегию добычи пищи, позволяющую предупреждать всю колонию о наличии источника еды.
Поясним, что ДНК прусаков исследовалась и ранее, но восстановить возможный путь их расселения не получалось из-за недостаточных знаний о них.
Напомним, 14 февраля этого года посетителям зоопарка в США предложили дать тараканам имена бывших. Потом насекомых скормили животным.
Айгуль Сабитова