В зоопарке США в честь 14 февраля разрешили назвать таракана как бывшего

В зоопарке Сан-Антонио в США в честь 14 февраля проводят необычную благотворительную акцию. Участники могут дать имена бывших возлюбленных или просто неприятных им личностей тараканам, грызунам или растениям. Потом названных в честь экс вторых половинок скормят подопечным зоосада. Соответствующий контент покажут в соцсетях учреждения.

Взнос за таракана составит $10, за грызуна — $25. Овощи обойдутся чуть дешевле — $5. Имя чьего-то бывшего может достаться римскому салату, капусте и другой листовой зелени.

Благотворитель получит цифровую валентинку от зоопарка. Открытка подтверждает, что он действительно принял участие в акции.

В зоопарке уточнили, что живых грызунов местным обитателям не скармливают. В учреждение привозят грызунов в замороженном виде с мышиной фермы. Они хранятся в Центре питания, перед кормлением туши размораживают.

Живых тараканов в зоопарк поставляют профессиональные заводчики. За их колониями ухаживают и содержат в отделе рептилий.

В ноябре в Новой Зеландии столкнулись с иностранным вмешательством в конкурс «Птица года». Оно на несколько дней парализовало проверку результатов голосования. Американский и британский комик Джон Оливер нашел лазейку в правилах и решил продвинуть своего кандидата — подвид большой поганки (или чомги) pūteketeke. Он развернул масштабную кампанию, чтобы продвинуть любимую птицу. Например, разместил билборды «Властелин крыльев» (The Lord of the Wings) в Веллингтоне, Париже, Токио, Лондоне и Мумбае и запустил над бразильским пляжем самолет с баннером в поддержку своего кандидата.