В зоопарке США в честь 14 февраля разрешили назвать таракана как бывшего

В ноябре в Новой Зеландии столкнулись с иностранным вмешательством в конкурс «Птица года». Оно на несколько дней парализовало проверку результатов голосования. Американский и британский комик Джон Оливер нашел лазейку в правилах и решил продвинуть своего кандидата — подвид большой поганки (или чомги) pūteketeke. Он развернул масштабную кампанию, чтобы продвинуть любимую птицу. Например, разместил билборды «Властелин крыльев» (The Lord of the Wings) в Веллингтоне, Париже, Токио, Лондоне и Мумбае и запустил над бразильским пляжем самолет с баннером в поддержку своего кандидата.