Эмоциональные проблемы связаны с площадью глазницы

Исследователи рассказали, что и для детей, и для взрослых с СДВГ современный стандарт лечения, помимо психотерапии или поведенческой терапии, предполагает прием лекарств, обычно стимуляторов. За последние два года в США наблюдалась их повсеместная нехватка, включая аддералл (амфетамин и декстроамфетамин) и риталин (метилфенидат), отчасти из-за проблем с цепочкой поставок, связанных с пандемией, а также ограничений, наложенных Управлением по борьбе с наркотиками. Если судить по количеству выписанных стимулирующих препаратов в качестве показателя диагноза СДВГ, количество рецептов для таких групп, как девушки и женщины в возрасте от 15 до 44 лет, увеличилось более чем на 10% только с 2020 по 2021 год.