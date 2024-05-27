Эмоциональные проблемы связаны с площадью глазницы

Проблемы с эмоциями, такие как депрессия, тревога и вспышки гнева могут быть основным признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При этом на проявление чувств влияет физиология. К такому выводу пришли ученые из Fudan University в КНР и University of Cambridge в США. Их работа опубликована в журнале Nature Mental Health.
Исследователи рассказали, что и для детей, и для взрослых с СДВГ современный стандарт лечения, помимо психотерапии или поведенческой терапии, предполагает прием лекарств, обычно стимуляторов. За последние два года в США наблюдалась их повсеместная нехватка, включая аддералл (амфетамин и декстроамфетамин) и риталин (метилфенидат), отчасти из-за проблем с цепочкой поставок, связанных с пандемией, а также ограничений, наложенных Управлением по борьбе с наркотиками. Если судить по количеству выписанных стимулирующих препаратов в качестве показателя диагноза СДВГ, количество рецептов для таких групп, как девушки и женщины в возрасте от 15 до 44 лет, увеличилось более чем на 10% только с 2020 по 2021 год.
Судя по общенациональным репрезентативным данным из США, 11,3% детей и подростков в возрасте 5−17 лет поставили диагноз СДВГ. Однако в отличие от стран с высоким уровнем дохода, таких как США, глобальные данные показывают, что около 5% несовершеннолетних страдают от такого синдрома.
Определить распространенность СДВГ во взрослом возрасте еще сложнее. По популяционным оценкам, распространенность составляет от 2% до 7%. Тем не менее есть признаки того, что, например, в Соединенных Штатах распространенность может быть выше и продолжает расти.
По словам ученых, каждый второй ребенок с СДВГ проявляет признаки эмоциональной дисрегуляции. Риталин, часто назначаемый препарат для лечения СДВГ, оказался менее эффективным при борьбе с такими симптомами, чем считалось раньше. Исследование также показало, что нарушение регуляции эмоций может быть нейропсихологическим механизмом. Он ведет к развитию СДВГ.
Ученые исследовали крупную популяционную группу для подтверждения связи между нарушением регуляции эмоций и симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Выяснилось, что эмоциональные проблемы связаны с уменьшенной площадью поверхности правой части глазницы, а также с иммунными ответами.
Результаты работы подчеркивают важность понимания эмоциональных аспектов СДВГ и указывают на необходимость разработки новых подходов к лечению этого расстройства, учитывающих его сложную природу.
Ранее психолог Михаил Лабковский назвал два способа выразить эмоции, если не получается плакать.
Айгуль Сабитова