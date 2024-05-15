Психолог Михаил Лабковский назвал два способа выразить эмоции, если не получается плакать

Когда отсутствие слез — тревожный знак
У среднестатистического человека глаза часто бывают на мокром месте — из-за грустной сцены в фильме, стресса на работе, плохой новости. Что там, многие могут всплакнуть даже расчувствовавшись от радостных событий. Однако существуют и люди, которые — словно кремень — не проронят ни слезинки даже на похоронах близкого человека. Кто-то назовет их «черствыми сухарями», кто-то позавидует уровню самообладания. Но и те, и другие будут неправы.
На самом деле отсутствие слез не значит, что человек ничего не чувствует. Более того, порой это может очень сильно вредить, ведь душить в себе эмоции опасно для здоровья. Важный показатель в такой ситуации — то, как вы себя ощущаете. Если вас не особо волнует отсутствие слез, значит вам просто достался такой темперамент. «Флегматический темперамент, низкий уровень нейротизма и высокий показатель интроверсии, — перечисляет “приметы” человека-скалы в своем телеграм-канале психолог Михаил Лабковский. — Это делает человека спокойным и сдержанным».
Хочется не просто плакать, а выть волком, но человек не может выдавить из себя и слезинки. В таком случае, предполагает психолог, у него есть внутренний запрет на проявление эмоций. «Заложена установка: показывать эмоции и плакать — плохо, нужно в любой ситуации держать себя в руках, — объясняет эксперт. — Часто такое бывает с теми, кто в детстве слышал: “плачут только слабаки”, “соберись, что ты как маленькая”, “чего рыдаешь, ты же не девчонка”, “веди себя прилично”».
Винить в своей эмоциональной отстраненности непосредственно родителей не стоит, ведь такой запрет на проявление чувств мог передаваться из поколения в поколение. Вас осуждала мама, ее — ваша бабушка, бабушку — прабабушка и дальше до седьмого колена. В итоге, повзрослев, вы идентифицировали для себя слезы как «позорное» чувство и запретили себе проявлять слабость.
Как научиться плакать
Михаил Лабковский предлагает два способа пробудить в себе слезы. Первый — посмотреть в одиночестве грустный или трогательный фильм. Неважно, совпадают ли проблемы героев с вашими, главное, чтобы картина цепляла эмоционально. Если слезы так и не появятся, то поанализируйте ощущения: что вы чувствуете и о чем думаете. Прислушайтесь к телу. «Плач — это не только мокрые глаза, но и дыхание, горло, плечи, живот, — напоминает психолог. — Вы можете погладить себя и приобнять».
Второй способ предполагает замену слез другими способами выражения эмоций. Написать стихи или рассказ, спеть песню, пойти потанцевать — ищите то, что будет близко именно вам. Но если в итоге ничего так и не помогает, а проблема тревожит — обратитесь к психологу.