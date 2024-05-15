Психолог Михаил Лабковский назвал два способа выразить эмоции, если не получается плакать

На самом деле отсутствие слез не значит, что человек ничего не чувствует. Более того, порой это может очень сильно вредить, ведь душить в себе эмоции опасно для здоровья. Важный показатель в такой ситуации — то, как вы себя ощущаете. Если вас не особо волнует отсутствие слез, значит вам просто достался такой темперамент. «Флегматический темперамент, низкий уровень нейротизма и высокий показатель интроверсии, — перечисляет “приметы” человека-скалы в своем телеграм-канале психолог Михаил Лабковский. — Это делает человека спокойным и сдержанным».