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Психолог Михаил Лабковский назвал два способа выразить эмоции, если не получается плакать

Обычно таким людям или завидуют, или «диагностируют» бесчувственность, жестокость или циничность. Психолог Михаил Лабковский объяснил, почему они не заслуживают обоих сценариев.

Источник: Psychologies.ru

Когда отсутствие слез — тревожный знак

У среднестатистического человека глаза часто бывают на мокром месте — из-за грустной сцены в фильме, стресса на работе, плохой новости. Что там, многие могут всплакнуть даже расчувствовавшись от радостных событий. Однако существуют и люди, которые — словно кремень — не проронят ни слезинки даже на похоронах близкого человека. Кто-то назовет их «черствыми сухарями», кто-то позавидует уровню самообладания. Но и те, и другие будут неправы.

На самом деле отсутствие слез не значит, что человек ничего не чувствует. Более того, порой это может очень сильно вредить, ведь душить в себе эмоции опасно для здоровья. Важный показатель в такой ситуации — то, как вы себя ощущаете. Если вас не особо волнует отсутствие слез, значит вам просто достался такой темперамент. «Флегматический темперамент, низкий уровень нейротизма и высокий показатель интроверсии, — перечисляет “приметы” человека-скалы в своем телеграм-канале психолог Михаил Лабковский. — Это делает человека спокойным и сдержанным».

Хуже, когда внутри буря эмоций, но они никак не могут выплеснуться наружу.

Хочется не просто плакать, а выть волком, но человек не может выдавить из себя и слезинки. В таком случае, предполагает психолог, у него есть внутренний запрет на проявление эмоций. «Заложена установка: показывать эмоции и плакать — плохо, нужно в любой ситуации держать себя в руках, — объясняет эксперт. — Часто такое бывает с теми, кто в детстве слышал: “плачут только слабаки”, “соберись, что ты как маленькая”, “чего рыдаешь, ты же не девчонка”, “веди себя прилично”».

Винить в своей эмоциональной отстраненности непосредственно родителей не стоит, ведь такой запрет на проявление чувств мог передаваться из поколения в поколение. Вас осуждала мама, ее — ваша бабушка, бабушку — прабабушка и дальше до седьмого колена. В итоге, повзрослев, вы идентифицировали для себя слезы как «позорное» чувство и запретили себе проявлять слабость.

Как научиться плакать

Михаил Лабковский предлагает два способа пробудить в себе слезы. Первый — посмотреть в одиночестве грустный или трогательный фильм. Неважно, совпадают ли проблемы героев с вашими, главное, чтобы картина цепляла эмоционально. Если слезы так и не появятся, то поанализируйте ощущения: что вы чувствуете и о чем думаете. Прислушайтесь к телу. «Плач — это не только мокрые глаза, но и дыхание, горло, плечи, живот, — напоминает психолог. — Вы можете погладить себя и приобнять».

Второй способ предполагает замену слез другими способами выражения эмоций. Написать стихи или рассказ, спеть песню, пойти потанцевать — ищите то, что будет близко именно вам. Но если в итоге ничего так и не помогает, а проблема тревожит — обратитесь к психологу.