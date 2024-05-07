«Эмоциональное похмелье»: что это за состояние и как с ним бороться

При этом совершенно неважно — испытываете вы эмоциональное потрясение от негативного или положительного события, эффект будет одинаковый. Поэтому, прежде, чем решиться на эмоциональную авантюру, будь то спонтанное путешествие или выяснение отношений с коллегами, помните, что разуму и телу будет необходимо время на восстановление.