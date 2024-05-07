«Эмоциональное похмелье»: что это за состояние и как с ним бороться

Жизнь каждого человека наполнена событиями и переживаниями. Если относиться к ним небрежно, можно испытать настоящее эмоциональное похмелье. Об этом физиологическом феномене, его проявлениях и о том, как избежать пагубных последствий рассказал итальянский психолог Лара Франзони.
Эмоциональное похмелье — совокупность физического и эмоционального истощения, последствиями которого может стать раздражительность, сонливость, мышечное напряжение, головные боли или другие сигналы стресса.
Этот термин не случайно отсылает к состоянию похмелья, поскольку, как и в случае, когда вы потребляете алкоголь больше положенного, негативные последствия со временем проявляются на физическом и психологическом уровне.
При этом совершенно неважно — испытываете вы эмоциональное потрясение от негативного или положительного события, эффект будет одинаковый. Поэтому, прежде, чем решиться на эмоциональную авантюру, будь то спонтанное путешествие или выяснение отношений с коллегами, помните, что разуму и телу будет необходимо время на восстановление.
Относиться к эмоциональному похмелью нужно также вдумчиво, как и к травматическому событию. Если вы испытываете симптомы подобного состояния, стоит обратиться к одному из следующих советов.
- Найдите безопасное место, где вы чувствуете себя защищенным. Иногда эмоциональное похмелье возникает после того, как появляется угроза вашей безопасности. В этом случае восстановление должно протекать в месте, где вы будете чувствовать себя абсолютно комфортно.
- Выделите время для себя: примите расслабляющую ванную, прогуляйтесь в парке или просто отдохните на диване. Процесс восстановления может занять несколько часов или более в зависимости от степени эмоционального истощения.
- Следите за ощущениями. Важно понимать, сохраняются ли признаки переутомления с течением времени. Если ответ положительный и вы не можете справиться с ними самостоятельно, стоит обратиться за помощью к тем, кто сможет вас поддержать.
- Займитесь спортом. Физическая активность способствует выработке эндорфина. Особенно эффективно — плавание. Эксперт поделился преимуществами данной активности в отдельном материале.
Надеемся, что эти советы окажутся полезными. Избегайте эмоционального похмелья и будьте здоровы — физически и ментально!
Кристина Корчанова