Эксперт рассказал, что плавание — лучшее упражнение

Большинство людей считает, что наибольшую пользу здоровью приносит бег, езда на велосипеде или поднятие тяжестей. Однако плавание имеет больше преимуществ для организма человека.
Редакция National Geographic назвала четыре причины, почему стоит заниматься плаванием, и рассказала, с чего начать.
1. Польза для сердца
Плавание — ритмичная и динамичная активность для всего тела. Она увеличивает частоту сердечных сокращений и эффективно снижает кровяное давление.
Также плавание влияет на взаимосвязь между сердечно-сосудистой и дыхательной системами, поскольку легкие работают интенсивнее, чтобы соответствовать требованиям учащающегося сердцебиения.
Плавание также снижает риск сердечного приступа и инсульта, усиливает сердечную мышцу и увеличивает объем легких.
2. Польза для мышц
Плавание положительно влияет на опорно-двигательную систему, поскольку плотность воды обеспечивает сопротивление при каждом движении.
Чтобы двигаться вперед, человек задействует мышцы шеи, рук, кистей, плеч, груди и спины, а также ягодичные и мышцы ног и ступней.
Помимо прочего, многие исследования показывают, что плавание увеличивает диапазон движений, уменьшает боль в суставах, повышает гибкость, улучшает осанку и замедляет процесс старения. Также было доказано, что оно помогает людям с рассеянным склерозом и артритом.
Более того, плавание достаточно эффективно в сжигании калорий, что может помочь в снижении массы тела.
3. Польза для психического здоровья
Плавание увеличивает приток крови к мозгу, повышая уровень серотонина и дофамина. Оно также снижает уровень стресса, улучшает негативные эмоциональные состояния, снижает симптомы тревоги и депрессии. Все это происходит благодаря медитативному характеру ритмичного дыхания и успокаивающему действию воды.
4. Плавание доступно всем
Самое приятное, по словам экспертов, заключается в том, что польза плавания для сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата не ограничивается только молодыми спортсменами.
«Поскольку плавание происходит в условиях гипогравитации и является занятием с низкой нагрузкой, оно снижает риск травматических переломов по сравнению с занятиями с высокой нагрузкой», — говорят специалисты.
Это одна из причин, по которой плавание и гидротерапия используются для того, чтобы помочь людям исцелиться от травм или определенных заболеваний.
С чего начать занятия плаванием
Если человек не умеет плавать, нужно записаться в специальную группу, где обучат правильным техникам.
Многие общественные учреждения предлагают занятия аква-аэробикой. Начинать рекомендуется с сочетания плавания и других упражнений, связанных с водой.
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Анна Морозова