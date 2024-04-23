Эксперт рассказал, что плавание — лучшее упражнение

Большинство людей считает, что наибольшую пользу здоровью приносит бег, езда на велосипеде или поднятие тяжестей. Однако плавание имеет больше преимуществ для организма человека.

Редакция National Geographic назвала четыре причины, почему стоит заниматься плаванием, и рассказала, с чего начать.

Плавание — ритмичная и динамичная активность для всего тела. Она увеличивает частоту сердечных сокращений и эффективно снижает кровяное давление.

Также плавание влияет на взаимосвязь между сердечно-сосудистой и дыхательной системами, поскольку легкие работают интенсивнее, чтобы соответствовать требованиям учащающегося сердцебиения.

Чтобы двигаться вперед, человек задействует мышцы шеи, рук, кистей, плеч, груди и спины, а также ягодичные и мышцы ног и ступней.

Также часто считается плюсом то, что можно привести мышцы в тонус, не сталкиваясь при этом с неудобствами, связанными с выступлением пота на одежде и лице.