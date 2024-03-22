Лучше таблеток. Найдены простые упражнения, сильнее всего снижающие давление

А изометрические или статические упражнения — это игра в застывшие фигуры. Человек совершает весьма интенсивное усилие, но движений в мышцах и суставах не происходит. Так бывает, когда пытаются раздвинуть дверной проем, «поднять» перекладину двери, стоят в планке или «сидят» на «стульчике у стены». Вот два последних упражнения, которые все-таки не столь интенсивны и тяжелы, как подъемы чего-то неподъемного или раздвигание нераздвигаемого, и оказались оптимальными для снижения давления.