Эмбрион носорога впервые пересадили суррогатной матери

Источник: Ami Vitale

С 2018 года в мире осталось только две бесплодные самки северных белых носорогов. Они находятся под круглосуточной охраной в заповеднике Кении. Казалось, что этот вид скоро может полностью исчезнуть. Однако новые технологии позволили ученым провести первую успешную пересадку эмбриона животного. Эта процедура может спасти популяцию, пишет The Guardian.

В сентябре 2023 года международная группа ученых пересадила эмбрион самке южных белых носорогов в заповеднике Ол Педжета в Кении. Специалистам потребовалось 13 попыток, прежде чем они добились беременности. Но через 70 дней суррогатная мать погибла от редкой бактериальной инфекции, не связанной с процедурой ЭКО. Исследователи заявили, что появление плода и его выживаемость в течение двух месяцев стали доказательством того, что метод может работать.

К маю или июню 2024 года ученые планируют пересадить эмбрион северного белого носорога суррогатной матери южного белого носорога в Кении.

Если 16-месячная беременность пройдет успешно, то на свет впервые с 2000 года появится детеныш исчезающего вида.

Специалисты заявили, что проведут больше операций по пересадке эмбрионов, если первая беременность пройдет успешно. Таким образом за короткий период времени может появиться до шести детенышей северного белого носорога. Всем им было бы важно встретиться с ныне живущей парой собратьев из Кенийского заповедника, чтобы научиться вести себя так же, как это делает их вид.

Ученые подчеркнули, что даже если появится несколько детенышей, они не будут достаточно генетически разнообразны, чтобы произвести жизнеспособную популяцию. По словам экспертов, в будущем подобную ситуацию поможет исправить редактирование генов.

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Анна Морозова