Эксперты выяснили, что плацебо помогает при психических расстройствах

В разговоре с CNN профессор психиатрии, один из авторов работы Том Бшор объяснил произошедшее эффектом плацебо. Профессор психиатрии и поведенческих наук Ричард Киф, не принимавший участие в исследовании, в разговоре с изданием предположил, что повлиять могли общение пациентов с психиатром и расспросы об их самочувствии.