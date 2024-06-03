Эксперты выяснили, что плацебо помогает при психических расстройствах

Плацебо может улучшить состояние пациентов с психическими отклонениями. Это выяснили немецкие медики. Их статья опубликована в журнале JAMA Psychiatry.
Эксперты отобрали 90 плацебо-контролируемых исследований с участием взрослых пациентов с нарушениями психики. Среди анализируемых диагнозов были депрессия, синдром общей тревожности, паническое расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности, посттравматическое стрессовое расстройство, социальная фобия, мания, шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство.
В группах плацебо (почти 10 тысяч человек) участники получали препараты без активного действующего вещества. При этом по виду и вкусу они ничем не отличались от обычных, привычных для пациентов лекарств.
В разговоре с CNN профессор психиатрии, один из авторов работы Том Бшор объяснил произошедшее эффектом плацебо. Профессор психиатрии и поведенческих наук Ричард Киф, не принимавший участие в исследовании, в разговоре с изданием предположил, что повлиять могли общение пациентов с психиатром и расспросы об их самочувствии.
Также показатели могли улучшиться в связи с естественным течением некоторых расстройств. Дело в том, что симптомы психических нарушений бывают эпизодическими, они могут со временем появляться и пропадать. Состояние пациентов может частично или полностью улучшиться без какого-либо лечения. Это явление называют спонтанной ремиссией.
Том Бшор отметил, что определить основной из трех факторов трудно из-за ограничений в методах проведения исследований. Чтобы точнее узнать, как влияет эффект плацебо, дополнительно потребовалась бы группа, не принимающая ни препараты, ни их имитацию. По словам профессора, это практически невозможно в современной психиатрии.
Однако результаты исследования все равно важны. Они показывают, что участие людей с психическими проблемами в клинических испытаниях с плацебо оправдано с медицинской и этической точек зрения.
Также выводы исследователей подтверждают, что нет ничего страшного в первоначальном отказе от прописанных врачом лекарств, если пациент сомневается, что их нужно принимать, и хочет проверить, улучшится ли его состояние без них.
При этом эксперты отмечают, что при более серьезных нарушениях (шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство) улучшения были минимальными. Следовательно, медикаментозное лечение в таких случаях эффективнее.
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Айгуль Сабитова