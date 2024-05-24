Названы три фактора риска развития шизофрении

Примечательно, что симптоматика у мужского и женского пола различна. Так, в среднем мужчины болеют тяжелее женщин. При этом у пациентов чаще всего наблюдаются слуховые галлюцинации и религиозный бред, а у пациенток — сексуальный. Для последних также характерны болезненная ревность и депрессивные симптомы.