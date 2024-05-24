Названы три фактора риска развития шизофрении

Врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Гулялек Бердыева рассказала, какие факторы могут спровоцировать развитие шизофрении. Она объяснила это в разговоре с РИАМО.
Эксперт сообщила, что шизофрения — это психическое заболевание, при котором у человека нарушается восприятие действительности. Его поведение плохо поддается сознательному контролю, что негативно влияет на мышление, «расщепляя» его.
По словам Бердыевой, сейчас шизофренией страдают миллионы человек. При этом причина возникновения заболевания еще не выявлена. Вместе с тем у ученых уже есть определенные статистические и исследовательские данные.
Этой болезни больше подвержены мужчины, нежели женщины. Самый распространенный возраст для дебюта шизофрении — 18−25 лет для мужчин и 25−35 лет для женщин, при этом второй пик заболеваемости среди женщин приходится на менопаузу.
Примечательно, что симптоматика у мужского и женского пола различна. Так, в среднем мужчины болеют тяжелее женщин. При этом у пациентов чаще всего наблюдаются слуховые галлюцинации и религиозный бред, а у пациенток — сексуальный. Для последних также характерны болезненная ревность и депрессивные симптомы.
Помимо этого, исследователи нашли связь между повышенной заболеваемостью шизофренией и проживанием в городе.
Врач Бердыева подчеркнула, что шизофрению невозможно излечить полностью, но при своевременном лечении у грамотного психиатра можно добиться стойкой ремиссии, сохранить интеллектуальней уровень, трудоспособности и социальное функционирование.
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Айгуль Сабитова