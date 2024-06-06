Эксперты развеяли миф о вреде смартфона для мозга

Исследователи развеяли миф о негативном влиянии радиоволн смартфона на когнитивные функции. Соответствующий обзор подготовили эксперты ВОЗ, Университета Монаша и Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности (ARPANSA). Он опубликован в журнале Environment International.
Как рассказал руководитель исследовательской группы и сотрудник ARPANSA Кен Карипидис, эксперты хотели оценить воздействие смартфонов на мозг, поскольку во время звонков их держат близко в голове.
Исследователи изучили 3 945 научных статей, посвященных влиянию радиочастотного воздействия на когнитивные функции. О мобильных телефонах речь шла в пяти из них (учитывалось число звонков в неделю или минуты разговоров в день). Эти работы и включили в окончательный анализ.
Их обзор показал, что воздействие радиоволн от мобильных гаджетов не оказывает отрицательного влияния на обучение, память, концентрацию внимания и другие когнитивные функции.
Ранее ученые выяснили, что интернет-зависимость влияет на поведение и развитие подростков.
Айгуль Сабитова