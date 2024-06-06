Эксперты развеяли миф о вреде смартфона для мозга

Исследователи изучили 3 945 научных статей, посвященных влиянию радиочастотного воздействия на когнитивные функции. О мобильных телефонах речь шла в пяти из них (учитывалось число звонков в неделю или минуты разговоров в день). Эти работы и включили в окончательный анализ.