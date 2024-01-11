Эксперты рассказали, вредны ли смартфоны для человека

В современном мире смартфон является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Это не только средство связи, так как сейчас гаджеты могут использоваться, например, для съемки видео, игр онлайн или интернет-серфинга.

Несмотря на распространенность смартфонов, все еще не до конца известно, как они влияют на человека. В разных исследованиях делаются разные выводы о пользе и вреде гаджетов. Поэтому редакция The Guardian опросила пять экспертов из разных учебных заведений, чтобы отразить текущее состояние дискуссии вокруг телефонов.

Специалисты заявили, что чем дольше человек использует свой смартфон, тем выше вероятность возникновения депрессии и тревожных расстройств. Также отмечается, что люди стали более рассеянными за последние 20 лет.

Во время использования смартфона люди беспокоятся, что не могут контролировать свое экранное время, и поэтому чувствуют себя пойманными в цифровую ловушку. Также они считают, что гаджеты мешают другим аспектам жизни. Но, по словам экспертов, если уметь правильно распоряжаться телефоном, он не принесет бед и беспокойств.

Телефоны сильно влияют на повседневную коммуникацию и в целом на жизнь. Первое, на что обращают внимание специалисты, — это сокращение количества социальных взаимодействий. Люди теряют навык развивать глубокие отношения с другими, так как их внимание полностью забрали различные соцсети. Конечно, они помогают в общении, но не позволяют людям развивать его.

Минусы социальных сетей особенно сказываются на подростках. Если они общаются с друзьями и в реальности, а в формате онлайн, то в этом нет ничего страшного. Но если использование телефонов полностью заменяет обычные встречи, то это становится проблемой.

Для детей смартфоны являются особо опасными устройствами. Во-первых, у них все еще развивается исполнительная функция, которая помогает человеку не обращать внимания на отвлекающие факторы. Во-вторых, если вместо прогулки на детской площадке ребенок будет смотреть в телефон, у него появятся проблемы с развитием. Дело в том, что он должен много двигаться, чтобы понимать, как двигается его тело, а не проводить время перед экраном гаджетов.

Еще один минус: дети не могут ориентироваться в таких вещах, как реклама. Также они не понимают, какое зло могут скрывать просторы интернета, доступ к которому предоставляют телефоны.

Специалисты считают, что люди должны регулировать свое экранное время, понимать, что это не реальная жизнь, что таким образом личный контакт заменить нельзя. Основываясь на исследованиях, можно сказать, что от смартфонов, и правда, вреда больше, чем пользы. Но отказаться от них полностью вряд ли получится.

Эксперты полагают, что можно способствовать уменьшение экранного времени детей и подростков. Например, стоит поощрять их объединяться в коллективы и и вместе отдыхать от своих телефонов в течение определенного времени. Делать это сообща становится гораздо проще, так в таком случае всегда есть поддержка и человек, с которым можно поговорить.

Чтобы изменить общественные нормы и постараться избавиться от телефонной зависимости, людям стоит объединиться. В какой-то степени это уже произошло. Люди признают, что быть на связи 24/7 — не лучший способ жить. Поколение Z сейчас полностью осознает важность психического здоровья, на которое сильно влияют гаджеты. Поэтому, возможно, в скором времени человек будет использовать смартфон гораздо меньшее количество времени.

Ранее ученые рассказали, почему детям нельзя пользоваться гаджетами.

Анна Морозова