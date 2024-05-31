Эксперты рассказали, как справиться с конфликтами в отношениях

При этом важно сохранять гибкость в том, как мы реагируем на конкретные потребности наших партнеров, поскольку чрезмерная стратегичность в решении проблем может привести к определенным издержкам. Когда эмоции полностью подавлены, и вы просто пытаетесь быть очень рациональным, вы на самом деле лишаетесь эмоциональной связи с партнером, что он определенно чувствует. Гнев и печаль также передают важную информацию о том, насколько мы заботимся о партнере и отношениях. Однако помните, что любая реакция должна быть умеренной: можно сказать, что вам больно, не крича и не разбивая тарелки при этом.