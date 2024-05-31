Эксперты рассказали, как справиться с конфликтами в отношениях

Избежать конфликтов даже в здоровых отношениях порой бывает невозможно, ведь взгляды партнеров в глобальных и повседневных вопросах зачастую отличаются. И это абсолютно нормально, если не доводить ситуацию до пика. Эксперты считают, что, вопреки распространенному мнению, конфликты сами по себе не являются признаком того, что в отношениях что-то не так. По словам Николы Оверли, профессора психологии Оклендского университета, если ими хорошо управлять, они дают «возможность улучшить и развить отношения».
Избегание конфликта или уход от него в укор собственному мнению, в свою очередь, лишает партнеров возможности улучшить ситуацию и потенциально сигнализирует о недостаточной вовлеченности в отношения. Поэтому особенно важно найти баланс и научиться правильно справляться с неоднозначными ситуациями. Вот несколько советов о том, как это можно сделать.
Не замалчивайте проблемы
Когда возникает конфликт в отношениях, важно сразу его обозначить. По статистике, счастливые пары чаще слушают мнение друг друга, выражают одобрение и прибегают к чувству юмора во время преткновения. Однако пары, выражающие гнев и враждебность друг к другу во время ссор, также могут «положительно» выйти из конфликта.
Хотя стоит отметить, что эмоциональность взаимодействия является лишь одним из факторов, влияющих на исход. В основе все же лежит то, насколько прямо и открыто вы готовы говорить о проблемах.
В исследовании, в основе которого лежало изучение отношений 61 пары, говорится, что более прямые стратегии общения — как негативные, так и позитивные — были успешнее и предрекали решение проблемы в течение 12 месяцев.
По мнению других экспертов, такие эмоции, как гнев и враждебность, могут быть полезны в конфликте и в отношениях, так как они помогают донести, что проблема серьезна, и что партнер должен что-то предпринять, чтобы помочь решить ее.
Работайте над решением проблемы вместе
Совместное конструктивное общение посредством аргументации, переговоров и дискуссий, ориентированных на «мир», способствует разрешению конфликтной ситуации. Важно научиться показывать, что проблема важна для двух сторон, что партнеры заботятся о ее разрешении и заинтересованы в сохранении отношений. Как мы все знаем, это дается совсем непросто.
Для начала попробуйте узнать у любимого человека, какие эмоции он испытывает по поводу сложившейся ситуации и что хочет в ней изменить. Так вы лучше его поймете и переведете фокус с негативных чувств на решение сложившейся ситуации.
Помните, что тон разговора также важен. От того, как вы начнете сложный разговор, зависит не только то, как пройдет беседа, но и то, как сложатся дальнейшие отношения.
Используйте правильную стратегию
Эксперты считают, что для корректного урегулирования проблемы, стоит начать с описания конфликтной ситуации и того, что вы думаете на этот счет. Говорить нужно о себе, а не о партнере, формулируя при этом позитивную потребность. Например, вместо импульсивных обвинений можно сказать: «Я действительно волнуюсь. Я хотела бы, чтобы мы решили эту ситуацию вместе. Как думаешь, ты смог бы пойти на встречу?».
При этом важно сохранять гибкость в том, как мы реагируем на конкретные потребности наших партнеров, поскольку чрезмерная стратегичность в решении проблем может привести к определенным издержкам. Когда эмоции полностью подавлены, и вы просто пытаетесь быть очень рациональным, вы на самом деле лишаетесь эмоциональной связи с партнером, что он определенно чувствует. Гнев и печаль также передают важную информацию о том, насколько мы заботимся о партнере и отношениях. Однако помните, что любая реакция должна быть умеренной: можно сказать, что вам больно, не крича и не разбивая тарелки при этом.
О том, как правильно выстроить не менее важные отношения (с начальством), рассказали в этой статье.
Кристина Корчанова