Эксперты рассказали, как может выглядеть мир в 2050 году

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259724&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Так, сейчас уже более 100 видов животных и растений находятся под угрозой вымирания, и с каждым годом число будет только расти, так как из-за деятельности человека разрушаются экосистемы. Но эксперты говорят, что грядущую к середине века катастрофу можно остановить. Для этого человечество должно бросить силы на восстановление природы, например, внедрить более экологически чистые методы ведения сельского хозяйства, сократить потребление мяса, остановить распространение инвазивных видов и резко сократить использование ископаемого топлива.

На данный момент, по оценкам исследователей, человек вырубил около трети всех лесов для ведения сельского хозяйства. Уничтоженными оказались и влажные тропические леса, которые богаты биоразнообразием. Однако под угрозой исчезновения находятся и засушливые ландшафты. Например, регион Кару в Южной Африке, являющийся одним из самых разнообразных пустынных экосистем в мире, меняется в результате увеличения инвестиций в добычу полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, а также изменения климата.

Широко распространились и инвазивные виды, которые к 2050 году могут заполонить Европу. Они расселились по тем регионам, в которых ранее их не было. Из-за этого страдают местные насекомые, поэтому в будущем стоит ожидать сокращения их численности или полного исчезновения популяций. Из-за потепления климата переносчики болезней, например, тигровые комары, могут распространиться по всей Европе, от чего пострадают люди.

Без решительных действий сократится и численность видов в Мировом океане — как из-за глобального потепления, так и из-за чрезмерного вылова.

Сейчас моря на Земле нагреваются, и это вызывает огромные изменения в функционировании морских экосистем. Многие морские птицы зависят от холодноводных видов рыб, особенно в период размножения, и если исчезнет их пища, исчезнут и они сами.

Проблемы с продовольствием могут появиться из-за того, что почва разрушается, экстремальные явления в виде засух или наводнений уже изменяют естественную среду обитания. Это негативно сказывается на урожайности. Если тенденция сохранится, возникнут трудности с поставками продуктов, поднимутся цены на них, что приведет к росту масштабом голода.

«Чтобы избежать катастрофы биоразнообразия, нам нужно разработать способы добычи, сильно отличающиеся от вчерашних и сегодняшних методов, разрушающих окружающую среду и общество», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что в Австралии распространяются огненные муравьи, опасные для людей и животных.