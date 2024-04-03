Эксперты рассказали, как часто нужно стирать полотенца

Как часто вы стираете полотенца? Раз в два дня, неделю или месяц? По словам дизайнера интерьера Рианны Джонс, проводить такую процедуру надо гораздо чаще. И связано все это с тем, что на ткани появляются опасные бактерии.
Микроорганизмы скапливаются на полотенцах, так как они часто используются и подвергаются контакту с кожей человека. Так, наиболее распространенными примерами бактерий, которые живут на с виду чистой ткани, являются:
Стафилококк. Бактерия обычно встречается на теле человека и активно размножается во влажной среде. Микроорганизм может вызвать кожные инфекции, включая небольшие кисты, фолликулит, красноватые язвочки, целлюлит и более серьезные инвазивные инфекции мягких тканей.
Кишечная палочка. Многие виды кишечной палочки безвредны, однако некоторые из них могут вызвать проблемы с пищеварением, гастроэнтерит, инфекции мочевыводящих путей, неонатальный менингит, геморрагический колит и болезнь Крона.
Сальмонелла. Подобно кишечной палочке, сальмонелла может быть обнаружена на полотенцах при контакте с загрязненными поверхностями, что приводит к заболеванию.
Энтерококк. Эти бактерии часто встречаются в кишечнике и могут быть обнаружены на полотенцах при контакте с фекалиями.
Клебсиелла пневмонии. Бактерия может вызвать инфекции дыхательных и мочевыводящих путей.
Ванная комната — идеальная среда обитания для вышеперечисленных бактерий. Их рост можно предотвратить, если стирать полотенца после 2−3 использований.
Также специалист напомнила, что после стирки полотенца следует хранить за пределами ванной комнаты, так как постоянно влажная среда будет способствовать появлению и распространению нежелательных бактерий.
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Анна Морозова