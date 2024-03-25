10 вещей, которые нельзя мыть водой, и как их правильно чистить на самом деле

Вода кажется лучшим средством для того, чтобы смыть с пола грязь. Тем более паркеты и ламинаты, как правило, имеют водостойкие покрытия. Но проблема в том, что со временем оно стирается. В итоге пол может потускнеть и местами даже набухнуть. Поэтому стойкие пятна лучше удалять слегка смоченной в воде микрофиброй. А все остальные проблемы решать сухой уборкой.