10 вещей, которые нельзя мыть водой, и как их правильно чистить на самом деле

Если намочить электроприбор, он ударит током. Если серебро — оно потускнеет. А что случится с деревянным полом, мраморной столешницей и горелками газовой плиты? Самое время это выяснить, а заодно узнать о правильных способах очистки всего вышеперечисленного.
1. Электроника.
Сочетание воды и электроники может привести к удару током. Ноутбуки, клавиатуры, приставки и телевизоры лучше всего протирать от пыли сухой безворсовой тряпкой из микрофибры. Если нужно удалить жирное пятно, можно лишь слегка смочить ткань водой.
2. Серебро и латунь.
Вода стирает защитное покрытие с серебряных и латунных предметов домашнего обихода. Это происходит постепенно: отсутствие былого блеска вы заметите лишь через несколько лет. Для очистки таких предметов лучше использовать мягкую ткань, смоченную в смеси уксуса и пищевой соды.
3. Деревянные полы и мебель.
Вода кажется лучшим средством для того, чтобы смыть с пола грязь. Тем более паркеты и ламинаты, как правило, имеют водостойкие покрытия. Но проблема в том, что со временем оно стирается. В итоге пол может потускнеть и местами даже набухнуть. Поэтому стойкие пятна лучше удалять слегка смоченной в воде микрофиброй. А все остальные проблемы решать сухой уборкой.
4. Горелки газовой плиты.
Вода со временем может вывести горелки из строя. Первый признак — щелчки без воспламенения. Чтобы этого избежать, чистить их лучше губкой или мягкой влажной тканью. Причём смачивать её следует в специальном чистящем растворе или проверенной комбинации уксуса и пищевой соды.
5. Кирпич для внутренней отделки.
Строительный кирпич изначально устойчив к воздействию внешней среды. Но его аналог для внутренней отделки помещений не обладает такими свойствами. Если его часто мыть, верхний слой можно повредить. Поэтому лучше аккуратно протирать кирпич влажной тканью. А сильные загрязнения удалять щёткой.
6. Предметы и вещи со следами от цветочной пыльцы.
Вы пришли домой с цветами и уронили их на светлый пол. Или задели букетом свой любимый белый свитер. Ни в коем случае не пытайтесь смыть следы от пыльцы водой — станет только хуже. Вместо этого воспользуйтесь пылесосом или щёткой.
7. Изделия из кожи.
Кожа требует бережного обращения. Вода может ухудшить её цвет и высушить. Протирать кожаные материалы лучше слегка влажной тканью с мягким мылом, а потом дать им высохнуть при комнатной температуре.
8. Антиквариат.
Для простой очистки антиквариата подойдёт мягкое средство для мытья посуды, разведённое в воде. Ткань должна быть лишь слегка влажной, иначе вода повредит дерево или латунь, особенно если предметам более полувека.
9. Светильники и розетки.
Для быстрой очистки от пыли используйте сухую мягкую тряпку. Чтобы удалить грязь, слегка смочите ткань мягким мылом. Светильник перед этим лучше разобрать: так вы сможете тщательно протереть каждую деталь. Но не забудьте высушить их бумажными полотенцами.
10. Мраморные или каменные столешницы.
С помощью водного раствора лимонного сока и уксуса дома можно очистить почти всё — но только не столешницы. Кислоты, которые содержатся в этой смеси, просто уничтожат герметик и защитное покрытие. Используйте салфетки из микрофибры и специальные средства для очистки камня или мрамора.