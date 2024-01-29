Эксперты рассказали, как быстрее учиться

Исследование сотрудников Университета Орегона на мышах показало, что «пассивное воздействие» может быть ценным инструментом для обучения. Так, к примеру, просмотр фильмов на иностранном языке может дополнить упражнения по грамматике, а прослушивание записей профессиональных фортепианных концертов — помочь начинающим музыкантам улучшить свое мастерство. Исследование опубликовано в журнале eLife.

Научная работа дает дополнительное представление о возможных мозговых механизмах, лежащих в основе этого эффекта. Чтобы понять, как протекает процесс обучения у мышей, исследователи научили животных искать награду, ориентируясь на понижение или повышение частоты звука. Некоторые мыши также подвергались пассивному воздействию (слышали звуки, когда не выполняли задание).

Исследователи показали, что эти выборочные животные научились быстрее находить место вознаграждения. Затем, чтобы лучше понять, как процесс обучения протекает в мозге, авторы работы создали модель ИИ. Она имитировала процесс обработки информации и выяснилось, что пассивное воздействие закладывает основу, сравнимую с набросками при написании картины. Затем, во время активного обучения, мозг связывает стимул с определенным поведением и быстрее устанавливает нейронные сети.

Недавно ученые выяснили, что писать от руки полезнее, чем печатать на клавиатуре. Процесс активнее задействует различные структуры мозга, что приводит к большей мозговой связности и лучшему обучению.

Олеся Маевская