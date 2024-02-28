Эксперты рассказали, что сутулость не вредит спине

Сэмми Марго, дипломированный специалист из Лондона, поддерживает мнение Маккарти, подтверждая, что любая поза в течение длительного времени плохо сказывается на состоянии позвоночника. Она добавляет, что нужно интегрировать активность в повседневную жизнь, чтобы не оставаться в одной позе. Так, можно следовать «правилу 20:20:20», согласно которому каждые 20 минут стоит отводить взгляд от экрана телефона, планшета или компьютера, смотреть 20 секунд в сторону и перемещать свое тело в другое место.