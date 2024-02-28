Эксперты рассказали, что сутулость не вредит спине

В течение многих лет всем говорили о том, что во время хождения и сидения спину надо держать ровно, нельзя сутулиться. В противном случае можно обеспечить себя проблемами с позвоночником на годы вперед.
Теперь специалист по позвоночнику Крис Маккарти опроверг этот сложившийся стереотип, рассказав, что на самом деле сутулость не приводит к болям в спине, как и прямая осанка не гарантирует их предотвращения. Об этом пишет Daily Mail.
Маккарти в первую очередь отметил, что сутулость никак не повреждает позвоночник. Дело в том, что позвонки спроектированы так, чтобы позволять выполнять самые разнообразные движения: начиная от тяжелой атлетики и заканчивая танцами. Таким образом, сгорбленная спина ни чуть не хуже любой другой позы.
Далее специалист рассказал, что любое положение может быть вредным для спины. Если человек находится долго в одной позе, он может почувствовать мышечное напряжение. Это вызовет дискомфорт, являясь сигналом о том, что нужно немного подвигаться, чтобы размяться.
Сэмми Марго, дипломированный специалист из Лондона, поддерживает мнение Маккарти, подтверждая, что любая поза в течение длительного времени плохо сказывается на состоянии позвоночника. Она добавляет, что нужно интегрировать активность в повседневную жизнь, чтобы не оставаться в одной позе. Так, можно следовать «правилу 20:20:20», согласно которому каждые 20 минут стоит отводить взгляд от экрана телефона, планшета или компьютера, смотреть 20 секунд в сторону и перемещать свое тело в другое место.
Специалисты отмечают, что движение полезно не только для позвоночника. Оно также улучшает настроение, здоровье глаз, концентрацию внимания и укрепляет мышцы.
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Анна Морозова