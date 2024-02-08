Эксперт рассказала, как вырастить успешных детей

Психолог с почти двадцатилетним стаже Ализа Прессман на протяжении многих лет изучала, что такое «правильные» забота и воспитание. Первое, что она советует родителям воспитывать как у себя, так и у детей — чувство внутренней эффективности. Оно очень важно в жизни каждого человека, так как только в таком случае можно поверить в собственные силы, способности и компетенции. Это все имеет определяющее значение для достижения целей и ощущения самореализации.
По словам Прессман, дети со стабильным чувством внутренней эффективности будут с большей вероятностью бросать себе вызов и прилагать необходимые усилия для достижения целей. Вместо того, чтобы такой ребенок винил в своих неудачах внешние обстоятельства и недостаток таланта, он будет сосредоточен на факторах, которые может сам контролировать.
Чтобы развить чувство эффективности, нужно бросить ребенку вызов на соответствующем уровне и не заставлять делать то, что пока что не в его силах. Так, принуждение к образованию, к которому он еще не готов, а также завышенные требования могут оказаться контрпродуктивными.
Чтобы вырастить успешного ребенка, рекомендуется следовать следующим правилам:
Поощряйте детей пробовать делать что-то дальше
У ребенка может не получится что-то сразу. Поэтому важно поддерживать его, чтобы он не сдался. Также вместо того, чтобы говорить «Практика ведет к совершенству», нужно сказать: «Усилия ведут к эволюции», то есть рано или поздно все точно получится.
Уточняйте, а не исправляйте
Не отмечайте ошибки красной ручкой и при этом тем более не говорите что-то вроде «опять неправильно». Вместо того, чтобы ругать или повторять один и тот же вопрос, стоит его переформулировать, перефразировать, уточнить указания и вспомнить ранее изученные навыки.
Хвалите что-то конкретное
Фраза «Ты молодец!» — это хорошо. Но вместо этого лучше указать точно, что именно получилось, почему конкретно ребенок молодец. Конечно, не обязательно и вовсе не говорить «ты хорошо постарался». Просто стоит добавить больше деталей. Например: «ты отлично применил знания, которые недавно получил».
Укажите стратегию
Нужно провести грань между действием и достижением. Когда ребенок понимает, что его неудачи не связаны с какими-либо ограничениями, у него появятся психологические и физические силы достичь поставленной цели.
Ранее психолог дала советы, как развить самостоятельность и ответственность у ребенка.
Анна Морозова