Эксперт рассказала, как вырастить успешных детей

Психолог с почти двадцатилетним стаже Ализа Прессман на протяжении многих лет изучала, что такое «правильные» забота и воспитание. Первое, что она советует родителям воспитывать как у себя, так и у детей — чувство внутренней эффективности. Оно очень важно в жизни каждого человека, так как только в таком случае можно поверить в собственные силы, способности и компетенции. Это все имеет определяющее значение для достижения целей и ощущения самореализации.