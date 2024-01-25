Советы психолога. Как развить самостоятельность и ответственность у ребенка

Каждая женщина мечтает встретить и выйти замуж за ответственного и самостоятельного мужчину. Мужская половина человечества ищет в женщинах не только прекрасную любовницу, а также хозяйку, которая сможет создать уют, и маму, которая сможет воспитать их детей. Чтобы встретить достойную половинку, необходимо, чтобы кто-то сначала ее родил и воспитал, потому что такие качества, как самоконтроль, самостоятельность и ответственность, не являются врожденными. Это черты характера, которые формируют родители в рамках процесса воспитания. Aif.ru побеседовал с детским психологом, гештальт-терапевтом Марией Сосниной о том, как и когда начинать прививать ребенку те черты, которые помогут ему во взрослом возрасте стать самостоятельной, ответственной личностью.

Начинать воспитывать детей никогда не рано и не поздно. Можно начать в два года, а можно и в восемнадцать. Однако, чем взрослее ребенок, тем сложнее ему будет проходить процесс формирования самостоятельности и ответственности, потому что он будет сталкиваться с большим количеством страхов, которых нет в раннем возрасте. В подростковом возрасте дети чаще отступают и боятся, нежели малыши трех-четырех лет, которые делают многое исключительно на познавательном интересе. Не стоит забывать о последствиях, с которыми придется столкнуться родителям.

От чего зависит, станет ребенок самостоятельным и ответственным или нет?

Многие родители думают, что у ребенка с самого рождения уже есть набор определенных качеств. Однако это неправда. Самостоятельность и ответственность формируются во взаимодействии с родителями и благодаря их примеру. Если мама и папа — самостоятельные и ответственные люди, то их ребенок станет таким же. Если же они несамостоятельные и безответственные, то ребенку не у кого будет научиться и взять эти качества. Даже если родители будут требовать от своих детей, создавая все условия для воспитания, это будет практически бесполезно. Ребенок скопирует то, что видит на примере, а не то, о чем ему говорят.

Кроме личностных качеств у родителя должна быть смелость создавать для своего ребенка дискомфортные условия, в которых он будет в чем-то нуждаться и стремиться развивать свою самостоятельность. К сожалению, многие родители пытаются быть идеальными. По их мнению, идеальный родитель — это тот, кто всегда заботится о ребенке, создавая такие условия, чтобы тот ни в чем не нуждался. Так взрослые забирают у ребенка возможность делать то, что он может и должен делать самостоятельно. Родители лишают его возможности подумать о том, чего бы он хотел, подумать, как это можно сделать, а не просто попросить у родителей. Затем принять решение действовать и начать что-то делать, чтобы получить результат.

Как прививать самостоятельность ребенку?

Неважно, сколько ребенку лет, — два года или шесть лет, можно постепенно начинать приучать его к самостоятельности и ответственности через те действия и задачи, которые для него посильны и понятны в его возрасте. Процесс воспитания проходит в определенной последовательности:

1 этап. Сначала родители делают что-то вместе со своим ребенком. Например, они вместе убирают игрушки, тем самым показывая, как и куда их необходимо убирать. Помогая ребенку, если он не справляется. Взрослым важно помнить о том, что должны быть созданы условия, в которых ребенок сможет выполнять определенные действия. Например, размер игрушек должен соответствовать силам ребенка. Должно быть определенное место (коробка, полка, ящик, угол), куда ребенок сможет убрать игрушки. В противном случае он будет делать это так, как сам захочет, что, возможно, будет сильно отличаться от ожиданий родителей.

Помимо условий, родители могут добавлять различного рода ограничения, ориентированные на желания ребенка. Например, мама может сказать: «Сначала мы уберем игрушки, а потом почитаем сказки». Таким образом будут формироваться границы, правила и мотивация.

2 этап. После того как ребенок прошел весь процесс с родителями, взрослые дают ему возможность убирать игрушки самостоятельно, наблюдая за ним и при необходимости корректируя или помогая ему. Важно понимать, что до трех лет у детей появляется интерес подражать родителям. Они могут сами проявлять инициативу и что-то делать: подметать пол, помогать убирать со стола приборы. Безусловно, чем меньше малыш, тем меньше шансов, что он сделает это так же хорошо, как взрослый человек. Но его и не нужно этому учить. Важно давать ему возможность делать так, как у него получается. Не нужно с раздражением забирать веник: «Ты неправильно делаешь. Давай я лучше сама сделаю». Важно хвалить его и немного поправлять: «Молодец. Какой ты у меня самостоятельный. Давай мы немножко поправим». Наш мозг так устроен, что он запоминает первую и последнюю информацию. То, что находится в середине, не особо усваивается. Именно поэтому так важно сначала хвалить, чтобы ребенок обрадовался, и только потом корректировать.

3 этап. Взрослые просят ребенка убрать игрушки самостоятельно, максимально снижая свой контроль. Этот этап для многих родителей становится настоящим испытанием. Они пытаются научить ребенка выполнять действие настолько идеально, что не дают ребенку возможность ошибиться и почувствовать на себе последствия своих действий. Они заставляют его делать только так, как сказали они, даже если сам ребенок сопротивляется. Если же он надел колготки задом наперед и не хочет их поправлять, то можно попробовать дать ему так походить, чтобы почувствовать, что это неудобно, неприятно. Помимо дискомфорта, ребенок может услышать от кого-то, что это некрасиво. Так у ребенка появится возможность на простом действии прожить свою ошибку, подумать, сделать вывод и, возможно, не сопротивляться предложениям взрослых, а прислушиваться к ним.

Когда родители предоставляют возможность ребенку делать что-то без помощи взрослых, формируются самостоятельность и самоконтроль. Когда ребенок сталкивается с последствиями своих решений и действий, формируется ответственность. Также в возрасте трех лет появляются первые признаки воли, которые, с одной стороны, выражаются в протесте, а с другой — заканчиваются достижениями. Если взрослые закрепляют это похвалой, то малыш получает позитивный опыт того, что он многое может сам. В детстве это не сильно влияет на жизнь ребенка, там у него нет большой возможности делать выбор, а вот во взрослом возрасте этот навык пригодится, потому что, чем старше становится человек, тем большее количество выборов ему приходится делать.

Я тебя научу завязывать шнурки, а дальше ты сам

Иногда родители думают, что достаточно научить маленького ребенка складывать игрушки или завязывать шнурки, а дальше он сам должен научиться убирать за собой посуду, выносить мусор, делать уроки. У взрослых есть ожидание, что он не только будет учиться чему-то новому сам, но и делать это быстрее, чем раньше. Но так это не работает. Сформированный навык «я убираю игрушки» не переходит в навык «я легко и быстро самостоятельно одеваюсь». Это отдельный навык, и родителям придется отдельно показать, как надевать шапку, как завязывать шнурки, как застегивать ботинки на липучке, как подметать и мыть посуду. Только после этого ребенок будет пробовать делать это самостоятельно.

Кто кого должен учить?

В процессе воспитания с ранних лет взрослым важно научиться учитывать особенности развития своего ребенка. Если у него к трем годам сформировалась большая привязанность с папой, чем с мамой или бабушкой, то ребенок, отделяясь от него, будет формировать способность к самостоятельности и ответственности. Именно от этого значимого взрослого малышу будет важно слышать похвалу. В период пяти — шести лет, в момент гендерного кризиса, мальчик начинает идентифицироваться с папой и любыми другими значимыми мужчинами, а девочка — с мамой и другими значимыми женщинами. Задача мамы — своими действиями подчеркивать мужественность мальчика, прося его поднести сумку, в чем-то помочь. Задача папы — показывать пример через свои действия. Если он лежит на диване, то мальчик скопирует его поведение, а не рассуждения о том, как важно помогать маме. Девочка поведение перенимает от мамы, а со стороны папы для нее важно его восхищение, начиная с того, как она выглядит, заканчивая тем, как она делает.

Как научить подростка самостоятельности и ответственности?

Подросткам необходимо давать возможность сталкиваться с последствиями своих действий. Их ответственность за свои эмоции и действия формируется только тогда, когда они видят, к чему приводят их поступки. Как правило, родителям очень страшно за своих детей. Из заботы о них взрослые делают многие вещи наперед, не давая шанса своим детям даже подумать самостоятельно. С одной стороны, важно научиться давать подросткам свободу, с другой — очень важно, чтобы у родителей сохранялся эмоциональный контакт с ребенком. В таком общении есть шанс, что ребенок поделится своим намерением, рассказав какую-то историю.

Часто, узнав о планах ребенка, родители пытаются насильственным путем предотвратить его действия. Но в подростковом возрасте сила действия родителей равна силе противодействия подростка. Чем больше взрослые запрещают, тем больше ребенку хочется это реализовать. Самое худшее, что могут сделать родители, — начать критиковать его. Единственное, что могут сделать взрослые, — аккуратно рассказать о возможных последствиях, не порицая саму идею.