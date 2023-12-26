Эксперт рассказал, насколько большой может быть снежинка

В зимний сезон можно увидеть разный снег: он либо падает мелкими снежинками, либо превращается в большие хлопья. И тут встает вопрос: а какого размера может достигать снежинка?

Нелл Гринфилд Бойс говорит, что, по большей части, ответ зависит от того, кого вы спрашиваете и о чем думаете.

Если зайти в любой браузер и в поисковой строке написать «самая большая снежинка за всю историю», то можно увидеть упоминание о снежинке, которая упала в 1887 году в Монтане. Сообщается, что она была 38 сантиметров в диаметре и 20 сантиметров толщиной, поэтому ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В течение многих лет это не давало покоя Кеннету Либбрехту, ученому из Калифорнийского технологического института.

По его словам, существуют проблемы в языке, заключающиеся в том, что слово «снежинка» имеет несколько значений.

Он говорит о том, что снежинка, которую можно вырезать из бумаги, представляет из себя монокристалл льда с шестикратной симметрией. Однако снежинкой также можно назвать и так называемые слоеные шарики, падающие с неба. Они состоят из множества отдельных кристаллов, которые столкнулись друг с другом и слиплись.

Таким образом Либбрехт делает вывод, что в Книге рекордов Гиннесса речь идет именно о слоеной снежинке, так как невозможно увидеть ни одного монокристалла диаметром 38 сантиметров.

Один раз ученый в лаборатории попытался создать снежинку шириной два с половиной сантиметра. Он признается, что кристалл выглядел некрасиво и «паршиво» и начал разваливаться под своим весом.

Либбрехт рассказывает, что лишь один раз видел большой монокристалл, но и погода была подходящей: почти безветрие и температура около −15°С. Тогда ему удалось запечатлеть снежинку шириной в один сантиметр. Ученый показал ее тем, кто составляет Книгу рекордов Гиннесса, сказав: «Это может помочь устранить потенциальную путаницу в отношении того, что на самом деле означает рекорд по величине снежинок».

Специалисты согласились с поправкой и разместили рядом запись рекорд по величине снежного кристалла.

К самой большой снежинке, зафиксированной в 1887 году, эксперт в фотографировании сложных скоплений снежных кристаллов Сандра Ютер относится скептически, так как свидетельств этого явления, кроме записи, нет. Она добавила, что самая большая снежинка, которую ей удалось когда-либо запечатлеть, толщиной была не более 3,5 сантиметров.

Несмотря на свою красоту, снежинки могут представлять опасность. Эксперт рассказала, почему нельзя ловить их ртом и какие проблемы может вызвать поедание снега.

Анна Морозова