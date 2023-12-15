Холод ни при чём: почему нельзя есть снег

Наверняка каждый в детстве ел белый пушистый снег, но взрослые ругались и говорили, что от этого может заболеть горло. The Mirror сообщает о новом проведенном исследовании, которое доказало, что даже чисто белый покров может быть опасен для жизни, так как содержит смесь крошечных камней, бактерий, дорожной соли и вирусов.

«Эти опасности часто невидимы невооруженным глазом, что делает потребление снега рискованным. Вопреки распространенному мнению, снег не всегда чистый», — говорят ученые. Снежный покров может содержать мелкие камни, поэтому при его поедании есть риск повредить зубы и задохнуться от попадания инородных тел в дыхательные пути.

Также снег может поглощать загрязняющие вещества из воздуха, включая выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы, создавая опасность для здоровья при попадании в организм. Помимо этого, содержащиеся в белоснежном покрове бактерии и микробы могут негативно сказаться на человеческом здоровье. Конечно, большинство из них безвредны, но существует риск заражения патогенами, особенно в районах с большим количеством людей и животных.

Снег в промышленных районах и городах может содержать следы вредных химических веществ, таких как дорожная соль и других продуктов производства.

«Мы рекомендуем любоваться снегом визуально и заниматься безопасными зимними видами деятельности, а не употреблять его в пищу», — посоветовали эксперты.

Зимой также актуальна тема ледяного покрова на водоемах. Эксперты рассказали, какой должна быть минимальная толщина льда, чтобы выдержать вес одного человека.

Анна Морозова