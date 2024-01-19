Эксперт рассказал, как уснуть с заложенным носом

Простуда и грипп может влиять на все аспекты нашей жизни, в том числе и на сон. Многие знают, что во время заложенности носа невозможно уснуть. Эксперт рассказал, как спать в такой ситуации и что необходимо употреблять в пищу.

Специалист посоветовал поднять голову во время сна, немного подняв подушку. В таком положении пазухи носа очищаются сами собой, что позволяет легче дышать. Также для этих целей можно принять перед сном горячий душ.

Важно использовать и увлажнитель воздуха. Он предотвратит сухость, которая может вызывать раздражение. Поэтому чем выше влажность, тем меньше слизи накапливается.

Эксперт отметил, что помимо этого можно есть мед. Этот продукт помогает бороться с кашлем, который может появиться из-за насморка. Он обволакивает горло и уменьшает дискомфорт. При этом важно соблюдать питьевой режим. Вода помогает избавляться от заложенности носа, помогая вывести слизь из носовых пазух и предотвратить ее накопление.

Если заложенность носа сохраняется, не стоит недооценивать ее. В таком случае лучше обратиться ко врачу. ЛОР рассказал, чем опасен насморк.

Анна Морозова