Несерьезное отношение. ЛОР рассказал, чем опасен насморк

Насморк сопровождает многие вирусные инфекции. При этом обычно сопливый нос считается чем-то несерьезным и не требующим внимания. И совершенно зря, рассказывает aif.ru к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Нельзя ни в коем случае считать насморк безобидным. На самом деле он может стать причиной больших неприятностей. Сегодня сопли слизистые, завтра побелели, через день пожелтели, еще через пару дней побурели. И процесс переходит из вирусного в серозный и гнойный, в результате человек живет с гноем в пазухах.

Так, например, самое простое, чем может обернуться затянувшийся без лечения насморк — гайморит. Воспаление и отек в носу перекроет соустье, воздух не будет циркулировать, в пазухах образуется застой слизи, начнется нагноение. Отсюда — температура, боли и прочие проблемы.

Однако также насморк чреват и таким осложнением, как воспаление мозговых оболочек, известное нам как менингит. Риногенный и отогенный менингит — это не какие-то абстрактные страшилки, а вполне реальные проблемы.

Сначала сопли позеленели, процесс стал гнойным, в результате оказывается, что в вашей голове гной. Дальше важна его концентрация. Гной даст свой ответ, идет наверх и давит уже на оболочки головного мозга, прорывается туда. Спинномозговая жидкость нагнаивается, все оболочки головного мозга обвалакиваются гноем и развивается менингит. Также могут быть, в зависимости от того, какие оболочки поражены, такие состояния, как арахноидит или тромбоз сигмовидного синуса. Это три самых частых осложнения. На деле их гораздо больше.

Человек впадает в состояние стопора, затем оказывается в состоянии сопора, то есть повышенной сонливости, а после все перетекает в состояние комы. Понятно, что это не за часы, а за дни, но процесс запущен серьезный. И тут фильтров, как все легко очистить, нет. Могут потребоваться огромные дозы антибиотиков для лечения. Кроме того, будут практически разбирать все пазухи, которые не нравятся доктору — гайморовы, клетки решетчатого лабиринта, основную: затронут все те, в которых есть хоть мало-мальски гнойный процесс. Вопрос — оно того стоит?

Также насморк может стать причиной отита, если вся слизь уходит в ухо. И, кстати, из уха гайморит на фоне насморка может развиться еще быстрее, чем от носа, так как расстояния меньше.

В любом случае насморк — это реальная опасность, и заметить ту грань, когда он переходит в угрожающее жизни состояние, не всегда легко. Лучше не затягивать и не заниматься самолечением, так как неверная тактика терапии тоже приводит к затягиванию процесса. Лучше сразу обращаться к врачу даже из-за, казалось бы, банального насморка.